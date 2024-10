Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela ślub wzięli we wrześniu 2018 roku, doczekali się dwóch córeczek - Emilii oraz Gabrieli. Jakiś czas temu dziennikarze portalu pudelek.pl zamieścili informacje o rozstaniu tej pary. Gwiazda "Klanu" pojawiła się niedawno na imprezie show-biznesowiej, gdzie zaprezentowała bielutki uśmiech.

Jeszcze niedawno w rozmowie z "Super Expressem" gwiazda mówiła, że nikogo i niczego nie potrzebuje do szczęścia. Aktorka i tancerka nie użala się nad sobą i szuka dla siebie nowej drogi.

Po pierwsze przyjmować to co dostajemy od ludzi, a po drugie samemu generować taką miłość do siebie, dbałość o siebie. W rezultacie myślę... bardzo lubię to poczucie niczego i nikogo nie potrzebuję, a z drugiej strony jeśli otrzymuję miłość i tak dalej to chcę to brać i się tym dzielić. Nie uzależniam się od tych czynników zewnętrznych, jednocześnie jeśli są to tym lepiej, więc to jest jakaś synergia - wyjawiła "Super Expressowi" Agnieszka Kaczorowska.