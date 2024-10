Kaczorowska milczy o rozstaniu, a Pela zrzuca bombę. "Wierzyłem w kłamstwo". Aż nas zamurowało!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, według medialnych doniesień, nie są już razem. Po sześciu latach związku, ich relacja przestała istnieć. Portal "Pudelek" jako pierwszy podał tą elektryzującą wiadomość, potwierdzenie otrzymując od "osoby z bliskiego otoczenia pary". Gwiazda "Klanu" nie chciała tego komentować, podobnie jak jej mąż. Jednocześnie żadne z nich nie zdementowało jednak informacji o rozstaniu. Agnieszka Kaczorowska od tamtej chwili żyje tak, jakby nic się nie stało. Publikuje w sieci kolejne, kolorowe zdjęcia i filmiki, wywiązuje się ze zobowiązaniach reklamowych i chwali radosnymi chwilami z córkami. Tymczasem Maciej Pela właśnie zrzucił bombę w mediach społecznościowych. "Co jeśli wszystko to kłamstwo? Wszystko, co mówią to kłamstwo? Kiedyś wierzyłem w to kłamstwo Dzisiaj już widzę to kłamstwo" - wybrzmiały na jego profilu na Instagramie słowa z utworu "Miraż" rapera Kękę. Chwilę później Pela dodał też ostatnią scenę z filmu "Truman Show", w której główny bohater orientuje się, że całe jego życie to emitowany bez przerwy reality show. Szczegóły poniżej.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Rozstanie w blasku fleszy? "Po 35 latach polubiłem kefir"

Maciej Pela do żadnych z opisywanych nagrań nie dodał własnego komentarza, lecz publikowanie tego typu treści akurat teraz, gdy w mediach trwa burza na temat rozstania z żoną, dają do myślenia. I choć Agnieszka Kaczorowska pozostaje na razie konsekwentna w milczeniu, to na profilu Peli wciąż pojawiają się nowe relacje.

- Uwaga, ogłoszenie. Nadeszły zmiany w moim życiu. Po 35 latach polubiłem kefir. Taki zwyczajny, prosty, krasnystawski kefir - ogłosił prześmiewczo Maciej Pela na Instagramie, dodając zdjęcie kefiru.

Wcześniej chwalił się też wizytą na siłowni, pokazywał się bez koszulki. - Dziesięć kilogramów w dół. Wysuszyło mnie totalnie: pora zacząć budować - ujawniał mężczyzna, budujący sylwetkę na siłowni. Cóż, pozostaje czekać, aż para oficjalnie skomentuje to całe zamieszanie wokół nich.

