Głośne rozstanie Kaczorowskiej i Peli to "klątwa okładkowa"? Gwiazda się z tego śmiała. "Wasze niedoczekanie"

Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela jeszcze w czerwcu uśmiechali się do zdjęć, gdy razem pojawili się na premierze singla Agnieszki Mrozińskiej. Niespełna cztery miesiące później gruchnęła informacja o ich rozstaniu. A przecież wydawali się tworzyć związek idealny! Zadziałała "klątwa okładkowa"?

Póki co małżonkowie nie komentują doniesień dotyczących ich życia prywatnego, ale też nie zaprzeczyli ustaleniom Pudelka o rozstaniu.

Zobacz także: Krytykowała "modę na brzydotę", chwaliła się idealnym życiem. Agnieszka Kaczorowska rozstała się z mężem?

Kaczorowska półtora roku temu przypomniała swoim fanom o sesji sprzed kilku lat. W 2019 r. szczęśliwa aktorka i jej równie szczęśliwy małżonek pokazali się wielbicielom od bardzo prywatnej strony. Wzięli udział w sesji zdjęciowej, która ukazała się w magazynie "Gala". Pozowali w pościeli! Zakochani mówili wówczas o tym, że czekają na dziecko.

Nie musieli czekać długo - Emilia przyszła na świat w lipcu 2019 r., a jej siostra Gabriela urodziła się niemal dokładnie dwa lata później. Teraz dziewczynki mają 5 i 3 lata.

Ostatecznie w zakochanych uderzyła ta słynna show-biznesowa klątwa? Mówi się, że pary, które uzewnętrzniają swoje życie uczuciowe w wywiadach i podczas sesji okładkowych, kończą rozstając się.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska-Pela na świątecznej fotografii z całą rodziną. Sama słodycz!

Kaczorowska i Pela pobrali się w 2018 r. po zaledwie 4 miesiącach randkowania i roku znajomości. Poznali się w pracy. Ona szukała instruktora, on był utalentowanym tancerzem. Dostał pracę, a wkrótce stało się jasne, że między tą dwójką iskrzy. Dwa tygodnie po pierwszej randce zakochani już rozmawiali o wspólnych dzieciach! Kilka miesięcy później wzięli ślub w przepięknej Toskanii. Szybko?

Szybko to pojęcie względne. Zawsze to opowiadamy, jak ktoś nam zarzuca, że pobraliśmy się po 4 miesiącach. Nie ma na co czekać, życie jest krótkie, mija szybko, trzeba korzystać - opowiadała Kaczorowska w "Dzień dobry TVN".