Agnieszka Kaczorowska maż, córki. Szósta rocznica ślubu będzie inna

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela sześć lat po wstąpieniu w związek małżeński nadal są w sobie bardzo zakochani. Para wzięła ślub w sekrecie w 2018 roku. Niecały rok później na świat przyszła pierwsza córeczka gwiazdy serialu "Klan" i tancerza - Emilia. Po dwóch latach urodziła się z kolei Gabrysia. - To było coś niesamowitego i błyskawicznego! ? Za mną kompletnie inny poród niż 2 lata temu… taki wymarzony, upragniony. Taki poród, po którym czuję się heroską! - emocjonowała się na Instagramie Agnieszka Kaczorowska. Mimo dwójki dzieci małżonkowie cały czas pielęgnują swoją miłość. Para co roku z okazji rocznicy ślubu wyjeżdża na zagraniczne wczasy. W tym roku jednak sytuacja mocno się skomplikowała. Dla małżonków to musi być smutne. - Szósta rocznica ślubu już we wrześniu. Przez ostatnie pięć lat na rocznicę ślubu wyjeżdżaliśmy na wakacje rodzinne gdzieś za granicę i celebrowaliśmy to w jakiś pięknych miejscach na świecie. W tym roku może wyjedziemy tylko na weekend, bo właśnie Emilka zaczyna szkołę i ta rzeczywistość będzie inna. To będzie ważny moment w jej życiu, więc chcemy żeby była na miejscu - podkreśliła w rozmowie z portalem Jastrząb Post aktorka, która ma za sobą także udział w programie "Taniec z gwiazdami".

Agnieszka Kaczorowska chce odnowić przysięgę małżeńską

Z jednej strony Agnieszce Kaczorowskiej i Maciejowi Peli musi być przykro, że nie dochowają swojej małżeńskiej tradycji, z drugiej jednak na pewno są bardzo dumni z córeczki i chcą ją wspierać w przełomowym dla niej momencie. Niewykluczone za to, że małżonkowie coś ekstra dla siebie przyszykują za cztery lata, gdy będzie wypadała okrągła, dziesiąta, rocznica ślubu. Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że chciałaby odnowić swoją przysięgę małżeńską! - Na dziesiątą rocznicę ślubu byłoby przepięknie, zwłaszcza że ślub i wesele były jak z naszych marzeń, więc dlaczego by tego nie powtórzyć - rozmarzyła się gwiazda serialu "Klan" i wielokrotna uczestniczka programu "Taniec z gwiazdami".

