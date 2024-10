Znamy kolejne uczestniczki programu "Królowe przetrwania". Kto będzie walczyć o przetrwanie w dżungli?

Co teraz?

Członkowie One Dirction zmienili muzykę pop. W oryginalnym składzie już nigdy nie zagrają

"Królowe przetrwania" to program, który pojawił się na antenie TVN7 w 2023 roku i od razu przyniósł dużą popularność, ale i spore kontrowersje chociażby za sprawą Natalii Janoszek, która wystąpiła w pierwszej edycji. Obok niej pojawiły się takie osoby jak: Aneta Glam, Monika Miller, Edyta Folwarska, EwelOna czy Marta Linkiewicz.

I to właśnie one zostały porzucone w samym sercu dżungli, bez telefonów i social mediów, z którymi związane są na co dzień. Widzowie mieli tak naprawdę okazje zobaczyć celebrytki bez instagramowych filtrów, walczące o przetrwanie, a tym samym o nagrodę pieniężną. W trakcie pobytu w dżungli czekało na nich wiele zadań, wymagających zarówno sprawności fizycznej, jak i psychicznej.

Prowadzącym program jest charyzmatyczny Izu Ugonoh - jedyny mężczyzna w dżungli!

Druga edycja "Królowych przetrwania". Kto wystąpi?

Właśnie zakończyły się nagrania do drugiej edycji programu "Królowe przetrwania". Podobnie jak w poprzedniej serii, również teraz czeka nas wiele zaskoczeń jeśli chodzi o uczestniczki.

Poznaliśmy pierwsze celebrytki, które będą walczyć o przetrwanie w dżungli. Kto pojawi się w programie? Stacja TVN oficjalnie potwierdziła, że do Tajlandii wybrały się Paulina Smaszcz i Kasia Nast. W programie weźmie udział również Agnieszka Kaczorowska, a także Marianna Schreiber. Na ekrany powróci także dawno niewidziana Magdalena Stępień oraz gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem", Agnieszka Kotońska. Kto jeszcze dołączy do ekipy? Tego z pewnością będziemy dowiadywać się w najbliższym czasie.

Będziecie oglądać program?

