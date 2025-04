Daniel Olbrychski wspomina zmarłą Jadwigę Jankowską-Cieślak

We wtorek 15 kwietnia do mediów trafiła przykra wiadomość o śmierci Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. Ceniona aktorka odeszła w wieku 74 lat. Informację o jej śmierci przekazała w mediach społecznościowych agencja Malawski. Potwierdziła ją również Polska Agencja Prasowa. Śmierć Jankowskiej-Cieślak wstrząsnęła środowiskiem artystycznym. Przecież jeszcze nie tak dawno można było ją podziwiać na scenie.

Jadwiga Jankowska-Cieślak przed śmiercią pracowała nad wyjątkowym projektem. Grała jedną z głównych ról u boku Daniela Olbrychskiego (80 l.) w spektaklu "Przebłyski". Sztuka w reżyserii Agaty Dudy-Gracz to przejmująca historia spotkania w chwili śmierci. Rosa (w tej roli Jankowska-Cieślak) wraca po Abraszę (Olbrychski), by przeprowadzić go na drugą stronę. Jednocześnie zmusza go do zmierzenia się z przeszłością – jego czyściec jest rozmową z ukochaną kobietą, która już odeszła. Po śmierci aktorki sztuka ta nabiera nowego znaczenia.

Dla Olbrychskiego i Jankowskiej-Cieślak było to pierwsze spotkanie na scenie po pięćdziesięciu latach. Aktorzy po raz pierwszy na scenie spotkali się w 1977 roku w Teatrze Dramatycznym. Zagrali małżeństwo w spektaklu "Mąż i żona" Aleksandra Fredry. Odegrali prawie sto spektakli. Pomysł, by do "Przebłysków" zaangażować z laureatkę Złotej Palmy w Cannes, wyszedł właśnie od Olbrychskiego.

Legendarny aktor śledził karierę koleżanki po fachu od jej debiutu w filmie "Trzeba zabić tę miłość" Janusza Morgensterna. O ich współpracy oraz aktorskiej miłości do Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, aktor powiedział w rozmowie z portalem WP.pl.

Odeszło zjawisko. Jadwiga Jankowska-Cieślak była w swoim pokoleniu nie tylko jedną z najważniejszych aktorek polskich, ale także europejskich, a wręcz światowych. Od samego debiutu uważałem, że jej aktorstwo to prawdziwy fenomen - mówił aktor.

Filmowy debiut Jankowskiej-Cieślak zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że po premierze filmu udał się na jej przedstawienie dyplomowe. Po tym jego fascynacja młodszą koleżanką tylko się pogłębiła. Napisał do niej "prawdziwy list miłosny", w którym poprosił ją o zdjęcie z autografem. Młoda aktorka wiedziała, że podoba się mężczyznom. Dla niej liczył się jednak tylko jeden - Piotr Cieślak, z którym spędziła ponad czterdzieści lat.

Zobacz również: Grażyna Szapołowska nagle przez telefon dowiedziała się o śmierci Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. "Ale mnie Pan uderzył teraz"

Jadwiga Jankowska-Cieślak przed śmiercią ciężko zachorowała

W jednym z ostatnich wywiadów Janowska wspominała, że z Olbrychskim wiele razy spotykała się na stopie prywatnej, rzadziej zawodowej. Aktor był obecny na festiwalu w Cannes, gdy w 1982 roku odbierała Złotą Palmę za rolę w węgierskim filmie "Inne spojrzenie". Bardzo cieszyła się z ich nadchodzącej współpracy. Wyraziła również nadzieję, że tym razem uda im się dobić co najmniej do setki. W grudniu zasiedli razem na kanapie w studiu "Halo, tu Polsat", gdzie opowiedzieli o zbliżającej się premierze "Przebłysków".

To jest fantastyczna sprawa. Marzyłam o tym, żeby się z Danielem ponownie spotkać. I to w poważnej jakiejś propozycji. Zdarzyło się. Jestem tak przeszczęśliwa, że nie mam słów - stwierdziła aktorka.

Premiera "Przebłysków" odbyła się 31 stycznia na scenie stołecznego, studenckiego teatru Collegium Nobilium. Następnie spektakl ruszył w trasę po innych teatrach. 9 kwietnia na Facebooku Teatru Gudejko pojawiła się informacja o odwołaniu poświątecznych spektakli. Powodem była choroba Jadwigi Jankowskiej-Cieślak.

O tym, że chorowała wiedzieli tylko najbliżsi oraz jej współpracownicy. Daniel Olbrychski w rozmowie z WP.pl wyznał, że wiedział o jej złym stanie zdrowia.

Na próbach było widać, że jest już bardzo słaba. Wiedziałem już, że jest ciężko chora. Ale podczas wspólnej pracy czułem, że dzieje się między nami coś zupełnie niezwykłego. Jestem bardzo zadowolony, że ten spektakl powstał. Żałuję, że nie udało nam się go zagrać więcej razy - mówił aktor.

Kilka dni temu odwiedził ją w szpitalu. Wspomniał ich ostatnie spotkanie. Jankowska-Cieślak nawet wtedy miała nadzieję, że uda jej się wyzdrowieć przed majowymi spektaklami w Krakowie. Przekazała Olbrychskiemu poruszające słowa.

Jeszcze kilka dni temu, leżąc w szpitalu, Jadwiga mówiła mi, że bardzo postara się zebrać siły i zagrać zaplanowane na maj spektakle w Krakowie. Zdążyłem wtedy od niej usłyszeć także bardzo ważne słowa. Powiedziała mi, że to przedstawienie to najpiękniejszy prezent w jej artystycznym życiu - wyznał Daniel Olbrychski.

Jadwiga Jankowska-Cieślak zmarła 15 kwietnia. Na razie nie wiadomo co było przyczyną śmierci aktorki ani z jaką chorobą się zmagała.

Zobacz również: Jadwiga Jankowska-Cieślak całe życie kochała tylko jego! "Jestem kobietą jednego mężczyzny"

Skandal zniszczył karierę legendy PRL-u Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.