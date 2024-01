Natalia Janoszek zalała się łzami w show "Królowa przetrwania". Nie do wiary, co robią jej ludzie! "Nie chce mi się żyć"

Natalia Janoszek po skandalu, który sprowokował Krzysztof Stanowski, ośmieszając ją w serii swoich filmów na YouTube, wróciła do telewizji. Aktorka została uczestniczką nowego reality show Playera i TVN7 "Królowa przetrwania". Program dopiero się rozkręca, a już narobił sporo zamieszania. Wszystko przez to, że jego uczestniczki niemal rzucają się sobie do gardeł. Poza Janoszek biorą w nim udział pisarka Edyta Folwarska, Ewelona z "Warsaw shore", Klaudia Nieścior z "Top Model" czy Monika Miller, wnuczka Leszka Millera.

Natalia Janoszek rozkleiła się w programie. Ludzie okrutnie ją potraktowali

W każdym odcinku widzimy też chwile słabości gwiazdek Internetu. W ostatnim odcinku totalnie rozkleiła się Natalia Janoszek. Wszystko w trakcie rozmowy z Martą Linkiewicz, której opowiedziała kulisy afery wywołanej przez Stanowskiego.

- To, że ja się nie odzywam i pokazuję, że jest w porządku, wcale nie znaczy, że jest w porządku. Strasznie się boję stawiać temu wszystkiemu czoła, bo czuję się sama w tym wszystkim. I taka mała (...) Nikogo nie skrzywdziłam, nikogo nie okłamałam, nikomu nic nie zrobiłam. I tylko dlatego, że ktoś postanowił mnie zaatakować i powiedział: "bierzcie ją", ludzie przeprowadzili na mnie lincz. Pogrzebali mnie żywcem. Zrobiono ze mnie kogoś, kim nie jestem - mówiła Janoszek, zalewając się łzami.

Okazuje się, że po filmach, które nagrał Stanowski, ludzie zaczęli być dla Janoszek wyjątkowo okrutni.

- Doszło nawet do tego, że jechałam na wakacje z mamą i ludzie pisali maile do hotelu, że mają mnie wyrzucić z hotelu, bo jestem jakąś oszustką - opowiedziała Marcie. - Kogo skrzywdziłam swoją pracą i tym, co robię?! - pytała retorycznie. - Ludzie czują się bezkarni, robią sobie z tego biznes i nie zdają sobie sprawy, że niszczą innym ludziom życie. I mogą doprowadzić do tego, że ktoś odbierze sobie życie, bo nie jest w stanie tego wytrzymać. Ja byłam w tym miejscu i bywam czasami, że się zastanawiam, jaki jest sens... - powiedziała Natalia Janoszek cała zapłakana. - Czasem mi się nie chce żyć - przyznała wprost.

Warto wspomnieć, że Krzysztof Stanowski nie ma wyrzutów sumienia i nadal śmieje się z Natalii Janoszek, która zapowiada, że spotkają się w sądzie.

