Edyta Folwarska walczy o pieniądze w show "Królowa przetrwania". Ojciec jej dziecka nie płaci alimentów! Bolesna prawda

deck 4:40 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

„Królowa przetrwania” to nowe reality TVN7, w którym popularne w sieci celebrytki będą musiały poradzić sobie w tajlandzkiej dżungli. Łatwo nie było. Nie miały co jeść, spały pod gołym niebem i myły się polewając wodą nalewaną do łupiny kokosa. Ale mogło być warto. Ta, która przetrwa do samego końca, ma szansę wygrać aż 100 tys. zł.