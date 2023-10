Mikołaj Roznerski dał kosza pięknej gwieździe telewizji! Edyta Folwarska zaproponowała mu romans! ZDJĘCIA

Nowe informacje o Elżbiecie Dmoch. Fani tylko na to czekali! Wzruszenie odbiera nam mowę

Premiera nowej książki Edyty Folwarskiej „Romans nad jeziorem Como” przyciągnęła tłum gwiazd. Mikołaj Roznerski był wśród nich najważniejszy. Razem z autorką wspólnie przeczytali gościom pikantne fragmenty powieści. I to właśnie gwiazdorowi "M jak miłość" Edyta Folwarska zaproponowała zostanie twarzą, a właściwie głosem, jej romansu. To właśnie on czyta jej audiobooka.

W wieczór premiery wyraźnie między nimi iskrzyło. Oczy Edyty błyszczały, gdy Mikołaj uwodzicielsko się do niej uśmiechał. Pisarka i prezenterka telewizyjna wyznała nawet, że od dawna stara się poderwać przystojnego gwiazdora „M jak miłość”.

- Próbuję go namówić na randkę od roku, ale odmawia – powiedziała wprost zebranym gościom, a on wyraźnie się zawstydził.

Mikołaj Roznerski wreszcie zakochany?

Mikołaj Roznerski to jeden z najprzystojniejszych polskich aktorów. Skradł już serce Marceliny Zawadzkiej czy Olgi Bołądź. Wydawało się, że życie ułoży sobie przy Adrianie Kalskiej. Ale blisko dwa lata temu potwierdzili rozstanie. Od tej pory był łączony z kolejnymi pięknymi kobietami, ale o tym, że jest zakochany, wieść gruchnęła dopiero teraz. Ku rozpaczy Folwarskiej - nie padło na nią. To atrakcyjna brunetka, która współpracuje z aktorem przy jego własnej marce kawy.

- Mikołaj nie chce już wiązać się z celebrytkami - mówi nasz informator.

Dlatego też jego nowa wybranka nie pojawiła się z nim na środowej premierze, ale… przyjechała po niego zaraz po niej. Mikołaj dał jej kwiatka, którego sam dostał chwilę wcześniej, a później odjechali jego samochodem w siną dal.

