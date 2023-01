Edyta Folwarska śmiało o seksie: "Dzięki mnie kobiety mają orgazm". Odważne wyznania

Dziś do kin w całej Polsce trafił film erotyczny „Pokusa” na podstawie powieści Edyty Folwarskiej o tym samym tytule. Tworząc książki dla kobiet, dziennikarka poznała wiele z nich. A tym samym ich potrzeby.

– Po mojej drugiej książce jedna z czytelniczek napisała, że dzięki niej po raz pierwszy w życiu miała orgazm. A była to 40-letnia kobieta. Przyznała, że dzięki mnie otworzyła się na eksperymenty. Dała mężowi do przeczytania pikantniejsze fragmenty i... zrobił z nią dokładnie to, co mężczyźni robili książkowej bohaterce – opowiada nam Folwarska. – Sceny seksu w moich książkach są sensualne, pobudzające zmysły, ale też... mocne. Bo my, kobiety, lubimy jednak, kiedy facet przejmuje inicjatywę, przyprze nas do ściany i zapanuje żądza – dodaje.

Zdaniem Folwarskiej w jej książkach mężczyźni znajdą wiele porad, jak obchodzić się z partnerkami.

– Nie tylko kobiety znajdują w nich porady np. jak poradzić sobie po rozstaniu, co zrobić, kiedy facet zdradził... Są tam także porady dla mężczyzn – jak rozpalić kobietę albo jak obchodzić się z nią w łóżku, by doszła. Bo, niestety, Polacy myślą, że szybki seks, jak króliczki, to to, co kobiety kochają najbardziej. O nieee. Może niektóre to lubią, bo są gusta i guściki. Ale kobiety wolą raczej czułość, namiętność, delikatność przeplataną z męską dominacją... Więc niech ten facet kocha się z partnerką powoli i delikatnie. Do momentu, aż ona w końcu powie mu: „Zerż*** mnie” – objaśnia Edyta Folwarska. – Kobiety często mi się żalą, że ich faceci są w łóżku egoistami, patrzą tylko na swoje potrzeby albo, uwaga, wręcz płaczą, że ich partnerzy… nie chcą uprawiać seksu. Jak to możliwe? Skoro seks był domeną mężczyzn, a teraz to kobiety częściej go inicjują – podsumowuje dziennikarka.

Edyta Folwarska ma rady dla kobiet, które chcą rozbudzić w swoim ukochanym pożądanie.

- Najlepiej zabrać go na gorącą randkę, np. na drinka czy kolację i pójść na nią w sukience bez majtek – proponuje Edyta. – Najważniejsze jednak to otwarcie rozmawiać o seksie i mówić o swoich potrzebach – podkreśla.

A co najbardziej działa na seksowną dziennikarkę i pisarkę?

– Zapach. Uwielbiam, jak facet pachnie dobrymi perfumami. Lubię wysokich, wysportowanych, tajemniczych, zaradnych, mądrych i nienachalnych mężczyzn. Facet nie może być łatwo dostępny i nie może interesować go seks na 1, 2 ani 3 randce – mówi „Super Expressowi” Edyta Folwarska.