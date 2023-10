Mikołaj Roznerski buduje dom. Zamieszka w nim z nową partnerką

Mikołaj Roznerski w przeszłości związany był z Martą Juras (ma z nią 12-letniego syna Antoniego) i z Adrianą Kalską, z którą rozstał się już niemal dwa lata temu. Od tego czasu plotkowano o różnych potencjalnych dziewczynach gwiazdora "M jak miłość", ten jednak nie odnosił się do tych "rewelacji". Niedawno za to pochwalił się, że stawia dom w lesie. - Kochani, jestem bardzo podekscytowany, ponieważ właśnie jadę do miejsca, w którym spełniam swoje marzenie. Do mojego miejsca - relacjonował Mikołaj Roznerski swoją wyprawę na Instagramie. Wiele wskazuje na to, że w swoim nowym gniazdku gwiazdor "M jak miłość" nie będzie cierpiał z powodu samotności. Portal Shownews.pl donosi bowiem, że Mikołaj Roznerski znów jest zakochany. Kim jest jego partnerka?

Mikołaj Roznerski "jest zakochany po uszy, to trwa już od sześciu miesięcy"

Mikołaj Roznerski miał się związać z koleżanką swojej dawnej miłości - Marty Juras. - Mikołaj jest zakochany po uszy, to trwa już od sześciu miesięcy - miał zdradzić portalowi informator z kręgu aktora. - To znajoma Marty, jego byłej partnerki i mamy jego syna Antka. Poznali się bliżej, bo pracuje przy jego biznesie z kawą. Mikołaj dawno nie był tak szczęśliwy i traktuje ten związek poważnie. Nie chce już dłużej go ukrywać i niewykluczone, że wkrótce publicznie przedstawi ukochaną - czytamy w Shownews.pl. Sam Mikołaj Roznerski z kolei w podcaście Edyty Folwarskiej "Bez tabu" zdobył się szczere wyznanie. - Wyszalałem się, wybawiłem i dziś inaczej patrzę na życie. Doświadczenie, napotkani ludzie - to wszystko sprawia, że człowiek dojrzewa. Mam 40 lat i wreszcie wiem, co ważne i dokąd zmierzam - podkreślił aktor znany z "M jak miłość".

