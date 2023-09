Mikołaj Roznerski zdecydował! To koniec, już się zaczęło

Niebywałe, co Kasia Cichopek zrobiła tuż przed rocznicą ślubu z Marcinem Hakielem! Maciej Kurzajewski musi to znieść

Mikołaj Roznerski jest w siódmym niebie. Aktor jakiś czas temu zdecydował się na radykalny rok w swoim życiu i postanowił zmienić miejsce zamieszkania. Jego marzenie powoli się spełnia. Gwiazdor serialu "M jak miłość" właśnie wsiadł w auto i odwiedził miejsce, gdzie za jakiś - w lesie, z dala od miejskiego zgiełku - czas powstanie jego dom. Nie krył przy tym ekscytacji. - Kochani, jestem bardzo podekscytowany, ponieważ właśnie jadę do miejsca, w którym spełniam swoje marzenie. Do mojego miejsca - podkreślił aktor. - Towarzyszycie mi w wielkiej chwili. Nie patrzę jeszcze po prostu, na razie spoglądam sobie na was. No dobra, kochani, to idę - opisywał swoje działania Mikołaj Roznerski, który poza działalnością artystyczną spełnia się jako przedsiębiorca. Widać, że perspektywa zmiany miejsca mieszkania bardzo nakręca gwiazdora "M jak miłość". - Buduję dom. Niesamowite uczucie spełnienia - mówił uradowany aktor. W maju pisaliśmy o tym, że Mikołaj Roznerski, który w przeszłości związany był m.in. z Adrianą Kalską, szuka miłości. Nowy dom zapewne doda mu punktów u kobiet.

