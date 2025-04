Tak Martyniukowie spędzą święta! Co z Danielem? Spodziewaliście się tego?

Co za wieści

Komunia u Lewandowskiego taniej niż u Gessler. Ta cena was zaskoczy!

Stać was?

Program "Sanatorium miłości" można lubić albo nienawidzić. Niektórzy zarzucają produkcji, że show jest infantylne, a uczestnicy biorący w nim udział robią z siebie tylko pośmiewisko. Oczywiście są również widzowie, którzy uwielbiają oglądać perypetie miłosne seniorów. Najnowszy odcinek wyemitowany w telewizji z pewnością zostanie zapamiętany przez nich na długo.

Zobacz też: Sanatorium miłości: Kto znalazł miłość, a kto spakował walizki? Aksamitne ciało i "różne dotyki"

Uczestnik rezygnuje z "Sanatorium miłości"

Program "Sanatorium miłości" to jeden z tych show dla seniorów, który miał pokazać, że miłość można znaleźć w każdym wieku. Jak się jednak okazuje, nie zawsze wychodzi to tak, jak zaplanowała sobie produkcja. Ostatnie odcinki programu TVP wywołały wśród fanów wiele skrajnych emocji. Jeden z seniorów nieoczekiwanie postanowił wycofać się z "Sanatorium" i wrócić do domu. Decyzja spowodowana była tarciami z inną uczestniczką show - Anną.

Wycofuję się po sportowemu. (...) Przyjechałem tu z pełną świadomością, żeby znaleźć kobietę swojego życia, bo chciałem zmiany. Nie widzę tutaj takiej kobiety - powiedział wyraźnie zatroskany Edmund w "Sanatorium miłości".

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy, w których wierni fani utyskują na decyzję mężczyzny. Według większości konflikt nie został w pełni pokazany w programie, inni z kolei piszą, że poszło o coś zupełnie innego.

Dziwi mnie tylko to, że nikt nie próbował go zatrzymać. Czy to taki chwyt produkcji, żeby nudno nie było? Gdzie w tym wszystkim była Marta, która powinna z nim wtedy porozmawiać. Szkoda mi faceta, był moim ulubieńcem od pierwszego odcinka - czytamy w mediach społecznościowych programu.

Jak ułożą się dalsze losy seniorów w "Sanatorium miłości"? Aby się tego dowiedzieć, trzeba regularnie oglądać nowe odcinki show. Jedno jest pewne: czeka na nas wiele emocji!

Zobacz też: Uczestniczka "Sanatorium miłości" chciała uciec z programu. Prawda wyszła na jaw dopiero teraz!

Zobacz naszą galerię: Uczestniczka "Sanatorium miłości" chciała uciec z programu. Prawda wyszła na jaw dopiero teraz!

Sonda Oglądasz "Sanatorium miłości"? TAK NIE