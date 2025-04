"To mój czas" - śpiewała kiedyś Justyna Steczkowska (52 l.). I ewidentnie wyśpiewała sobie przyszłość. Już za kilka tygodni ruszy do Bazylei, by reprezentować Polskę w konkursie Eurowizji. Ale zanim podbije Europę, zdążyła upiec na święta zdrowy, pyszny chleb. To jej danie popisowe. A na antenie Telewizji Polskiej zdradziła swój tajny przepis. Zaprosiła kamery do swojego domu!

Zobacz także: Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska niezadowolona! Kolejna kłoda rzucona pod nogi

Steczkowska upiekła chleb przed kamerami. Jej synowi tylko na to czekali

Justyna Steczkowska, jej synowie - Leon (24 l.) i Stanisław (19 l.) - oraz synowa są bohaterami pierwszego odcinka nowego programu TVP "Gwiazdorska kuchnia Ani". Ceniona szefowa kuchni Anna Strażyńska gości w domach gwiazd i gotuje razem z nimi. W domu Steczkowskiej powstały świąteczne potrawy, a diwa osobiście upiekła chleb, który jest jej daniem popisowym.

Gwiazda zdradziła, co do niego dodaje, aby był naprawdę wyjątkowy! Tajnymi składnikami są... kasza gryczana oraz rokitnik.

Dodaję kaszę, bo dzięki niej chleb dłużej utrzymuje wilgoć - ujawnia Justyna.

Owoce rokitnika wpływają zaś na intensywny kolor wypieku. Z czego jeszcze składa się chleb gwiazdy? W przepisie znajdują się takie składniki jak pół łyżki drożdży, pół kilograma mąki, łyżeczka soli, łyżka miodu spadziowego, ziarna maku i słonecznika.

Zobacz także: Justyna Steczkowska zaplanowała coś zupełnie innego na Eurowizję. Zepsuli jej występ!

Justyna Steczkowska zaniedbała obowiązki domowe. Wszystko przez Eurowizję!

Choć wypieki Steczkowskiej są w jej domu uwielbiane, ostatnio jej synowie muszą obejść się smakiem.

Bardzo dawno nie jadłem tego chleba - powiedział przed kamerami Leon.

Justyna zapewniła, że jak tylko wróci z konkursu, to się poprawi.

Wiem, chłopaki, przykro mi. Matka jedzie na Eurowizję, zaniedbała obowiązki domowe. Cóż poradzić, coś za coś. Ale wrócę i wszystko znowu będzie normalnie i pięknie.

Zobacz także: Justyna Steczkowska o medycynie estetycznej. Padły mocne słowa o "naturalności" i "godności"

Steczkowska w TVP. Pokazała, jaka jest, gdy gasną flesze. Gdzie oglądać "Gwiazdorską kuchnię Ani"?

Nie wszyscy wiedzieli, że Justyna Steczkowska nie boi się ubrudzić rąk w kuchni. W telewizji pokazała więc, jak wypieka swój słynny chleb. Jak się okazuje, na co dzień w domu artystki, szczególnie gdy ta jest mocno zajęta sprawami zawodowymi, gotuje jej syn Stanisław (19 l.).

Steczkowska w TVP zaprezentowała i rodzinę, i swój popisowy chleb, i piękną kuchnię. Zobaczcie zdjęcia!

Emisja pierwszego i zarazem świątecznego odcinka "Gwiazdorskiej kuchni Ani" z Justyną Steczkowską wyjątkowo została zaplanowana na godz. 11:50 w czwartek 17 kwietnia w TVP2. Program można też oglądać w TVP VOD.

Jestem mega szczęśliwa, że trafiłam tutaj do tej rodziny. Widzów zaskoczy niejedna historia tego domu i różne nasze pomysły. Chleb, który Justyna upiekła, to jest dla mnie coś niesamowitego. Oczywiście "kradnę" przepis i wrzucam do siebie do restauracji. Na koniec odcinka przygotowałam fajną niespodziankę, taką wisienkę na torcie, naszą polską tradycję wielkanocną – podkreśla Anna Strażyńska.

Zobacz także: Justyna Steczkowska w dopasowanej kreacji. Podkreśliła wszystkie swoje atuty

Zobacz więcej zdjęć. Justyna Steczkowska upiekła chleb przed Eurowizją! Takiej jej nie znacie

Justyna Steczkowska martwi się Eurowizją. Wokalistka planowała swój występ zupełnie inaczej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ. Oni byli blisko wygranej na Eurowizji. Pamiętasz co zaśpiewali? Pytanie 1 z 10 Polska zaczęła swój udział w Eurowizji z przytupem! Co zaśpiewała Edyta Górniak, laureatka 2 miejsca w konkursie w 1994 roku? To nie Ewa To nie ja Ja nie byłam Ewą Następne pytanie