Maciej Pela postanowił odnieść się do ostatniej medialnej afery wokół swojej osoby. Zaczęło się od naszej publikacji, bowiem we wtorkowym (15 kwietnia) "Super Expressie" opublikowaliśmy zdjęcia z upojnej nocy męża Agnieszki Kaczorowskiej (32 l.). Maciej Pela (35 l.), który jest w trakcie rozwodu z tancerką, poszedł w długą, racząc się trunkami pitymi prosto z butelki. Nie szczędził też czułości atrakcyjnej blondynce. Teraz kaja się i przeprasza za swoje zachowanie.

Po jednej z branżowych imprez Pela bawił się dalej. Razem z Paulą Wicherską znaną z reality show "Love Never Lies: Polska" ruszyli do jednej z restauracji i nie szczędzili sobie czułości. Dziś mąż Kaczorowskiej bije się w pierś. W mediach społecznościowych opublikował obszerne przeprosiny, choć niektórzy zastanawiają się, czy właściwie było to konieczne. Szczegóły poniżej.

Czytaj więcej: Gorąca noc męża Kaczorowskiej. Namiętny Maciej Pela szalał z uczestniczką znanego programu! Co on robił z tym językiem?! Zdjęcia

Maciej Pela przeprasza za kontrowersyjne zdjęcia. Opublikował oświadczenie

Maciej Pela wprost odniósł się do zdjęć, które pojawiły się w mediach i które wywołały lawinę komentarzy. Niekoniecznie pozytywnych, choć nie brakowało również głosów, zgodnie z którymi "nic się przecież strasznego nie stało".

- Uważam, że należą wam się wyjaśnienia. Popełniłem błąd, którego w żaden sposób nie chcę usprawiedliwiać. Nie chcę również tłumaczyć tego sytuacją, w której jestem, ani trudnościami, które są ze mną każdego dnia. Zachowałem się niedojrzale i nieodpowiedzialnie. Wiele osób poczuło się zawiedzionych - i te osoby mają do tego prawo. Przepraszam" - napisał Maciej Pela na Instagramie.

Jak zaznaczył tancerz, choć Kaczorowska porzuciła go we wrześniu 2024 roku, on nadal ciężko to znosi. "Zawiodłem, bo nie radzę sobie z nową sytuacją życiową. Nie szukam słów wsparcia, bo chcę dźwigać wszystko na barkach samodzielnie. Trzymajcie się" - zakończył smutno swój wpis. Co o tym myślicie? Zagłosujcie w naszej sondzie.

Zobacz galerię zdjęć: Maciej Pela wyjawił prawdę na temat zdrad. Szokujące

FB SE: Maciej Pela znowu publicznie mówi o swoim małżeństwie. Kaczorowska może się wkurzyć? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.