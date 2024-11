Agnieszka Kotońska pokazuje szczupłe ciało w bikini. "Ważę 64 kilogramy"

Agnieszka Kotońska popularność i uznanie fanów zyskała za sprawą programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Nie od dziś wiadomo, że gwiazda nie ma przed swoimi fanami żadnych tajemnic. Zapytana przez obserwatorów o to, ile waży, nie miała problemów z tym, by to wyznać.