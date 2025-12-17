Al Bano i Romina Power. Historia miłości, sukcesu i tragedii, która wszystko zmieniła

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-12-17 4:44

Ich historia zaczęła się jak filmowa bajka – od młodzieńczej miłości, wspólnej pasji i ogromnego sukcesu. Al Bano i Romina Power przez lata uchodzili za jedną z najszczęśliwszych par europejskiej sceny muzycznej. Wszystko zmieniło się jednak w chwili, gdy ich rodzinę dotknęła tragedia, z którą do dziś nie sposób się pogodzić.

Historia Ala Bano i Rominy Power przez lata uchodziła za jedną z najbardziej wyjątkowych w europejskiej muzyce pop. Była w niej filmowa miłość, spektakularna kariera i piosenki o szczęściu, które znał cały świat. Była też tragedia, po której ich życie – prywatne i zawodowe – już nigdy nie wróciło do dawnej równowagi.

Poznali się pod koniec lat 60. na planie musicalu "Nel sole". Romina Power miała 16 lat i była córką hollywoodzkich aktorów Tyrone’a Powera i Lindy Christian. Al Bano Carrisi był od niej osiem lat starszy, pochodził z biednej rolniczej rodziny z Apulii i dopiero budował swoją pozycję na włoskiej scenie muzycznej. Ich związek od początku budził sprzeciw – nie tylko z powodu wieku, ale też ogromnych różnic klasowych i kulturowych.

Miłość wbrew rodzinie Rominy

Mimo braku akceptacji ze strony rodziny Rominy, uczucie przetrwało. Po trzech latach znajomości para wzięła ślub – 26 lipca 1970 roku. Wkrótce na świat przyszła ich pierwsza córka, Ylenia, a w kolejnych latach także Cristiano, Yari i Romina Jr.

Pamiętam dzień, w którym mogłem przytulić po raz pierwszy moją córkę. Jechałem chyba z tysiąc kilometrów samochodem, aby zdążyć na czas narodzin, bo chociaż Romina była przekonana, że urodzi właśnie 13 grudnia, Ylenia przyszła na świat w listopadzie.

Równolegle rozwijała się ich wspólna kariera artystyczna. Już na początku lat 70. zaczęli występować razem, a w kolejnej dekadzie stali się jednym z najpopularniejszych duetów w Europie. "Sharazan", "Ci sarà" i przede wszystkim "Felicità" uczyniły z nich symbole szczęścia, miłości i rodzinnej harmonii.

Tragedia Ylenii. W styczniu 1994 roku ich świat się zatrzymał

Najstarsza córka Ala Bono i Rominy Power, 23-letnia Ylenia, postanowiła żyć na własnych zasadach i wyruszyła w podróż po Stanach Zjednoczonych. Wcześniej oznajmiła rodzicom, że chce napisać książkę o środowisku bezdomnych w Nowym Orleanie, co bardzo ich zaniepokoiło - zwłaszcza że podejrzewali, iż za tym pomysłem stoi poznany niedawno uliczny muzyk, starszy od niej o 30 lat, Alexander Masakela. Al Bano i Romina Power próbowali ją od tego odwieść, jednak Ylenia była już dorosła i zdeterminowana, by realizować własne plany. Jak wspominał wokalista:

Romina szybko się na to zgodziła. Ja natomiast wyraziłem swoją zgodę z ciężkim sercem.

Ylenia studiowała literaturę, znała kilka języków i marzyła o karierze pisarki.

Ostatni raz słyszałem głos mojej córki 1 stycznia 1994 roku, kiedy zadzwoniła do nas z życzeniami

- mówił Al Bono. Ciała Ylenii nigdy nie odnaleziono. Jedna z hipotez – oparta na zeznaniach strażnika nocnego – mówiła o tym, że młoda kobieta mogła rzucić się do rzeki Missisipi.

Trzy tygodnie [po rozmowie z Ylenią - przyp. red.] później byliśmy w Mediolanie. Otrzymaliśmy telefon od komendanta policji w Nowym Orleanie z pytaniem: "Czy wasza córka umiała pływać?". "Oczywiście" - odpowiedziała Romina. "Czy pływała także na plecach?" "Na pewno" - powiedziałem. "Niestety zniknęła... Pokłóciła się ze strażnikiem na molo, gdzie siedziała, czytając. Zwrócił jej uwagę, że nie powinna tam przebywać. Ona odpowiedziała, że nie robi nic złego. Strażnik nalegał. Ona odpowiedziała: "I tak należę do wody" i rzuciła się do rzeki".

Sprawa od początku pełna była niejasności i sprzecznych informacji. Media na całym świecie śledziły każdy trop, a pojawiające się teorie – od utonięcia po ucieczkę i zmianę tożsamości – nigdy nie zostały potwierdzone.

Przeczytaj także: Rodzinna tragedia ulubionej pary Polaków. Przez ukochanego ich córka sięgnęła po narkotyki i rzuciła się do rzeki

Al Bano po latach przyznał, że wierzy w wersję o śmierci córki i w 2013 roku wystąpił o uznanie jej za zmarłą. Romina Power nigdy się z tym nie pogodziła i przez lata publicznie dawała do zrozumienia, że wciąż wierzy, iż Ylenia żyje.

Rozpad małżeństwa Ala Bano i Rominy Power

Zaginięcie córki okazało się momentem granicznym dla ich związku. Al Bano wielokrotnie podkreślał, że po tej tragedii jego żona bardzo się zmieniła, a ich małżeństwo przestało funkcjonować.

Romina zaczęła wygłaszać jakieś dziwne teorie. Mówiła, że gdybyśmy się rozstali, nasza córka by wróciła. To szaleństwo!

W swojej autobiografii muzyk podsumował wspólne życie słowami, które przeszły do historii:

26 lat raju i pięć lat piekła. Tuż po zniknięciu Ylenii poczułem, że nasza rodzina dotarła do kresu, a wspaniała kobieta, z którą spędziłem 26 lat, z dnia na dzień stała się innym człowiekiem.

W liście otwartym opublikowanym w 1999 roku pisał, że już wkrótce po zaginięciu Ylenii poczuł, iż ich rodzina dotarła do kresu. W tym samym roku para oficjalnie się rozwiodła. Ostatni wspólny koncert zagrali w 1998 roku.

Osobno, ale nie do końca

Po rozstaniu każde z nich próbowało odnaleźć własną drogę. Al Bano kontynuował karierę solową, Romina stopniowo wycofywała się z włoskiego show-biznesu, przenosząc się do Stanów Zjednoczonych. Mimo to ich wspólna historia wciąż żyła w pamięci fanów.

W 2013 roku, po 16 latach przerwy, Al Bano i Romina Power niespodziewanie wrócili razem na scenę podczas jubileuszowych koncertów. Powrót został entuzjastycznie przyjęty i przerodził się w regularną współpracę artystyczną. Oboje wielokrotnie podkreślali jednak, że jest to wyłącznie relacja zawodowa, oparta na wspólnej przeszłości i muzyce.

Dziś Al Bano i Romina Power wciąż koncertują, również w Polsce, gdzie od lat cieszą się ogromną sympatią publiczności. Ich historia nie jest bajką z happy endem, lecz opowieścią o miłości wystawionej na najcięższą próbę.

Super Express Google News
Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz i Ich Troje na Sylwestrze z Dwójką
Sonda
Sylwester z Dwójką 2025 - będziesz oglądać?
Al Bano i Romina Power
15 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki