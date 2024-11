Maciej Pela poszedł wygadać się do TVN "bez ubarwiaczy"! Co z narracją Agnieszki Kaczorowskiej?!

Pogrzeb Elżbiety Zającówny. Aktorka miała aż dwie msze. To się nie zdarza!

Co za tragedia! Nie żyje wirtuoz polskiej muzyki. Miał tylko 42 lata. Przegrał z "mrocznymi demonami"

Patrycja Markowska pokazała męża i od razu taka wiadomość! Taki facet to skarb

Agnieszka Kaczorowska potwierdziła rozstanie. Teraz w telewizji TVN pojawi się TVN Maciej Pela

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie są już razem. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie uwierzyłby w to, że para się rozstanie. Wydawało się, że ta dwójka jest dla siebie stworzona. Początkowo, gdy pojawiły się w mediach pierwsze informacje o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, myśleliśmy, że to jakiś kiepski żart. Koniec związku jednak okazał się prawdą. Na dodatek wygląda na to, ze cały proces rozstania nie przebiega w najlepszej atmosferze. Tancerz niedawno intrygował swoją aktywnością w sieci, która mogła być interpretowana jako wbijanie szpili w żonę. Z kolei Agnieszka Kaczorowska pojawiła się ostatnio w programie Kuby Wojewódzkiego i po raz pierwszy potwierdziła wiadomość o tym, że rozstała się z mężem. - Jestem tutaj, żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć i po raz ostatni. Tak, rozstaliśmy się - zakomunikowała aktorka. Teraz w telewizji TVN pojawi się... Maciej Pela.

Maciej Pela w "Dzień dobry TVN". Chce zamknąć temat

Tancerz na wywiad Agnieszki Kaczorowskiej z Kubą Wojewódzkim zareagował w mediach społecznościowych. - Droga insta-ekipo wsparcia. Pytacie, czy oglądam. Nie oglądam, bo śpiewam "O mój rozmarynie" córce, która ma duszności. I nie może spać - napisał na Instagramie. Potem z kolei zaczął snuć bardzo daleko idące teorie. - A jeśli wy oglądacie: pamiętajcie, że to jest szołbiz. Białe, czarne, beżowe, buraczkowe. Ustawiona rozmowa, wyreżyserowane dialogi, ustalone teksty - przekonywał. To jednak było dopiero preludium. Maciej Pela bowiem wystąpi w "Dzień dobry TVN", gdzie przedstawi swoją wersję wydarzeń.

Bardzo się cieszę, że mogłem się wypowiedzieć bez sarkazmu, bez niepotrzebnych dodatkowych ubarwiaczy i bez nienawiści przede wszystkim, na spokojnie. Mam nadzieję, że zamkniemy temat

- powiedział mąż gwiazdy "Klanu" w zwiastunie do odcinka śniadaniówki TVN ze swoim udziałem. Co z narracją Agnieszki Kaczorowskiej? Zobaczymy, co powie Maciej Pela. "Dzień dobry TVN" z jego udziałem będzie można obejrzeć w piątek, 8 listopada.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się

Agnieszka Kaczorowska przerwała milczenie na temat rozstania z mężem. Maciej Pela nie zostawił tego bez komentarza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.