Takie muskuły ma teraz Borys Szyc! Zrobił TO w 4 miesiące

Borys Szyc nigdy nie miał problemów z wagą, ale nie zawsze z dumą odsłaniał brzuszek. Dziś jednak gwiazdor może śmiało chodzić ulicami bez koszulki. I nikt nie będzie miał nic przeciwko, bo będzie to po prostu wyjątkowo apetyczny widok! Co go tak zmotywowało do tej niesamowitej metamorfozy?

Nowe mięśnie Borysa Szyca

Borys Szyc wszedł właśnie na plan nowej produkcji Netliksa, która jest jeszcze owiana tajemnicą. Tajemnicą nie są jednak owiane nowe mięśnie Szyca.

Cztery miesiące pracy i mogę zaczynać zdjęcia. Dzięki za wiarę i motywację. Sobie dziękuję za dyscyplinę.

- Borys Szyc podziękował trenerowi personalnemu i... sobie na Instagramie.

Nowe życie Borysa Szyca

Wypracowanie tak imponującej formy zajęło aktorowi tylko cztery miesiące. Jeszcze kilka lat temu Borys Szyc (46 l.) miał mały brzuszek. Ale można już zapisać to do lamusa. Ten właśnie ostatni czas wydaje się idealny w życiu popularnego aktora. Można nawet powiedzieć, że zrestartował swoje życie i teraz dopiero, pokaże, na co go stać! Propozycje ciekawych ról zaczęły się sypać, "jak z rękawa", a prywatnie szczęśliwy aktor pięknieje w oczach!

Na niedawnej premierze filmu "Vinci 2" Szyc, który gra tam jedną z głównych ról - Szerszenia, przybył ze swoją piękną, młodziutką żoną. On ubrany jak "zawadiaka", ona cała na biało za to w mega modnych, za dużych spodniach. Ale i tak najważniejsze było to, co działo się za kulisami.

Borys i Justyna Szyc nie mogli oderwać od siebie rąk!

Na zdjęciach z tego wydarzenia widać wyraźnie, co się tam działo u Szyców. Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska nie szczędzili sobie czułości! Ona czule poprawiała mu czapeczkę i głaskała po głowie. On położył dłoń… nieco niżej, obejmując ją na wysokości pośladków. Wyglądali na parę zakochaną jak na randce! Nic dziwnego, że gwiazdor "pakował" jak wściekły przez ostatnie 4 miesiące. Ma dla kogo...

Sonda Kogo wg Ciebie brakuje w naszym rankingu najponętniejszych gwiazd wg AI? Marii Dębskiej Heleny Englert Izy Krzan Justyny Steczkowskiej Agnieszki Perepeczko Małgorzaty Kożuchowskiej Kasi Cichopek