Takie sceny za kulisami „Vinci 2”. Szyc i jego żona nie mogli oderwać od siebie rąk! Głaskała go po głowie, on ją… dużo niżej [Zdjęcia]

Oficjalna premiera filmu „Vinci 2” przyciągnęła tłumy, ale to, co działo się za kulisami, było jeszcze ciekawsze. Więckiewicz, Baar, Sokołowska, Dębska, Szyc, Petru, Łozowski to tylko cześć gości. Były czułości, przypadkowe dotknięcia i modowe niespodzianki. Ten wieczór należał nie tylko do kina!