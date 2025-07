Kolejna katastrofa F-35! Myśliwiec USA runął na ziemię

Katastrofa myśliwca F-35! Pilot się katapultował. Co się stało w Kalifornii?

Katastrofa lotnicza w USA! Amerykański myśliwiec F-35 rozbił się w środkowej Kalifornii w pobliżu Bazy Morskiej Lemoore. Pilotowi udało się katapultować i jest bezpieczny. Do zdarzenia doszło w środę około godziny 18:30 czasu lokalnego. Jak podaje CNN, powołując się na oświadczenie Marynarki Wojennej USA, przyczyny katastrofy są jeszcze badane. Nagranie wideo, udostępnione przez lokalną stację KFSN, pokazuje ogień i gęsty czarny dym unoszący się z miejsca katastrofy, zlokalizowanego na płaskim, otwartym terenie rolniczym w pobliżu bazy lotniczej, około 64 km na południowy zachód od miasta Fresno w środkowej Kalifornii. Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratunkowe, które udzieliły pomocy pilotowi, oraz straż pożarna Cal Fire. Biuro szeryfa hrabstwa Fresno również potwierdziło udział w akcji.

ZOBACZ TEŻ: Samolot spadł na ruchliwą drogę, dwie osoby nie żyją! Wideo przeraża

"Rough Raiders" stracili maszynę za 100 milionów dolarów

Jak podaje CNN, rozbity samolot należał do Eskadry Myśliwców Uderzeniowych VF-125, znanej jako "Rough Raiders". VF-125 jest Eskadrą Szkolenia Floty, odpowiedzialną za szkolenie pilotów i załóg lotniczych. Zniszczony myśliwiec to F-35C, jeden z trzech wariantów F-35 Lightning II, przeznaczony do użytku na amerykańskich lotniskowcach. Siły Powietrzne USA używają F-35A, a Korpus Piechoty Morskiej F-35B, samolotu krótkiego startu i pionowego lądowania. Cena jednego F-35 to około 100 milionów dolarów.

Druga katastrofa F-35 w tym roku. Poprzednia miała miejsce na Alasce

To już druga katastrofa F-35 w tym roku. W styczniu F-35A Sił Powietrznych rozbił się w bazie lotniczej Eielson na Alasce podczas misji szkoleniowej. W tamtym incydencie również pilotowi udało się bezpiecznie katapultować. F-35, jeden z najbardziej zaawansowanych samolotów bojowych na świecie, jest podstawą floty wojskowej USA.

Sonda Chciałbyś mieszkać w Stanach Zjednoczonych? TAK NIE

One more crash. Well seems like the F-35 has became the modern day "widow maker" pic.twitter.com/E5YxoHUCab— Defence Matrix (@Defencematrix1) July 31, 2025

Quiz geograficzny. Jaki kraj kojarzy ci się z tą rzeczą? Odgadnij państwo na podstawie jednego słowa! Pytanie 1 z 30 My mówimy pizza, wy mówicie: Hiszpania Włochy Grecja Następne pytanie