Rozstanie Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej parę miesięcy temu było największym newsem w mediach społecznościowych. Chociaż od tego czasu już trochę minęło, to plotki na temat ich dawnej relacji nie milkną. Sami zainteresowani nie chcieli komentować swojej relacji. Wysypała się Agnieszka, która w programie Kuby Wojewódzkiego wyjawiła, że ona i jej były ukochany postanowili się rozejść. Z kolei Pela pojawił się w "DDTVN", gdzie ze łzami w oczach mówił o tym, że nie jest już z aktorką "Klanu".

Nie byłem przygotowany na to rozstanie w żaden sposób, dlatego to, co ludzie odbierają jako postawienie się w roli ofiary, było po prostu moim rozbiciem się na tysiąc kawałków. Ona, będąc w programie, wysyłała mi wiadomości, że nie może doczekać się, aż wróci, że tęskni za mną, że chce się zatopić w moich ramionach. Dwa dni później dowiaduję się, że to jest koniec - mówił w "Dzień Dobry TVN".