Szok w przedszkolu w Gdańsku. Tak opiekunka potraktowała dziecko. Bulwersujący film w sieci

Gdańsk: Opiekunka szarpała chłopca. Przedszkolak wylądował na ziemi

- Bóg jeden wie ile takich sytuacji miało miejsce! Konsekwencje zostaną wyciągnięte, proszę o udostępniać mój post, aby każdy kto kiedykolwiek pomyśli, żeby zapisać tam swoje ukochane dziecko zobaczył co to za placówka! Biernie stojące koleżanki obserwujące potworka, który znęca się nad moim dzieckiem! Sprawa trafi do kuratorium, na policję, do sądu. Pociągnę tego potwora i personel tego niby przedszkola na dno - grzmi zbulwersowana kobieta, która zamieściła film w mediach społecznościowych.

Na wspominanym wyżej nagraniu widać dzieci, bawiące się na placu zabaw przed budynkiem przedszkola. Następnie do dwojga maluchów stojących z boku podchodzi opiekunka i prosi, by chłopiec podniósł czapkę. Chwyta go za kurtkę i prowadzi przed sobą. W kolejnym ujęciu widać, jak ta sama kobieta szarpie chłopca i mówi do niego "za chwilę ja ci czapkę wyrwę i wyrzucę". Następnie popycha dziecko, które upada na ziemię.

Sprawę bada policja. Oficer prasowa KMP w Gdańsku, podinsp. Magdalena Ciska poinformowała PAP, że do funkcjonariuszy wpłynęło zgłoszenie "w sprawie niewłaściwego zachowania opiekunki wobec dziecka w jednym z gdańskich przedszkoli".

Kuratorium reaguje na sytuację w przedszkolu

Przedstawicielka pomorskiego kuratorium oświaty Beata Wolak przekazała dziennikarzom Polskiej Agencji Prasowej, że w środę wieczorem (2 kwietnia 2025 r.) dyrekcja placówki poinformowała o sprawie kuratora.

W czwartek wizytator nawiązał kontakt z dyrektor przedszkola i zwrócił się o złożenie stosownych wyjaśnień, w tym poprosił o informację o poczynionych ustaleniach i podjętych działaniach. Na tej podstawie rozważymy dalsze kroki w ramach nadzoru pedagogicznego nad działalnością opiekuńczą przedszkola, w tym przeprowadzenie w przedszkolu kontroli dotyczącej przestrzegania prawa w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa zarówno fizycznego jak i psychicznego - przekazała Wolak.

Rozmówczyni PAP przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje dyrektor placówki. Do jego obowiązków należy też odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

Nauczycielka zawieszona po incydencie w Gdańsku

Marcin Szeląg z biura prasowego Urzędu Miasta Gdańska przekazał, że "w gdańskich przedszkolach nie ma zgody na nawet najmniejszą formę przemocy, a ochrona małoletnich jest absolutnym priorytetem wszystkich miejskich placówek edukacyjnych". Szeląg dodał, że po incydencie nauczycielka została odsunięta od pełnienia obowiązków.

W placówce powołano także zespół interwencyjny celem monitorowania sprawy i zapewnienia pełnej skuteczności działań. Dziś zostanie złożone zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego przy wojewodzie - powiedział Szeląg.

Szeląg podkreślił, że dyrektor przedszkola spotkała się w czwartek z rodzicami poszkodowanego dziecka, przedstawiła podjęte kroki i zapewniła o priorytecie, jakim jest bezpieczeństwo wszystkich dzieci. Dodał, że władze miasta traktują tę sprawę bardzo poważnie. Do tematu wrócimy w naszym serwisie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].