Od dawna krążą plotki, że Agata i Sebastian z 11. edycji show "Rolnik szuka żony" są w związku. Niedawno Agata Matuszewska zaprzeczała temu, powołując się na swoje poważne problemy zdrowotne. 57-latka stwierdziła, że "nie chce nikogo obciążać". Ale chyba wszystko się ułożyło, bo 1 kwietnia 2025 roku Agata ogłosiła na swoim profilu na Instagramie, że jest w związku! Czy chodzi o 44-letniego Sebastiana Laskowskiego?

Przyjaźń czy kochanie?

Kilka tygodni temu Agata z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak wspaniale bawiła się z Sebastianem na imprezie. Bardzo mu za ten wspólnie spędzony czas dziękowała! Ze zdjęcia na Instagramie wprost tryskała energia! Fani hitowego programu TVP dosłownie oszaleli i złożyli życzenia sympatycznej parze. Teraz szczęście fanów przekroczyła normę - Agata ogłosiła, że jest w związku.

W serii pytań na Instagramie Agata z show "Rolnik szuka żony" Agata wyznała też, że nie ma nic przeciwko temu, aby ponownie wyjść za mąż. Przy tej okazji pokazała też zdjęcie ze swojego pierwszego ślubu - zobaczysz je w naszej galerii.

Agata z "Rolnik szuka żony" jest w związku!

Sebastian z 11. edycji show "Rolnik szuka żony" to 44-letni rolnik z województwa pomorskiego. Posiada gospodarstwo o powierzchni prawie 100 hektarów. Agata ma 57 lat i jest rolniczką z województwa mazowieckiego. Czy udało się i niezwykle popularna para nareszcie stworzyła związek? Rolniczka jest starsza od Sebastiana, widzowie pokochali ją za niesamowitą energię i zaraźliwy śmiech. Sympatyczny ciepły Sebastian na pewno się z nią nie nudzi. Fani wierzą w tę lubianą parę bardzo!

Teraz Agata z programu "Rolnik szuka żony" na swoim profilu na Instagramie odpowiedziała jednoznacznie na pytanie jednego z fanów:

Czy to prawda, że spotykasz się z kimś?

Prawda

Do wpisu dołączyła zdjęcie ułożonych na stole słodyczy, w tym czekoladek-serc. Ponieważ stało się to 1 kwietnia, w kolejnym story Agata nawiązała do daty.

Na resztę odpowiem jutro, bo już mi piszecie, że mi nie wierzycie, bo jest Prima Aprilis

I odpowiedziała! Fani dosłownie zalali Agatę z "Rolnik szuka żony", czy potwierdza swój związek z Sebastianem - zobacz to w galerii zdjęć.

Co na to Sebastian?

Mnóstwo pytań tego typu, a najwięcej o Sebastiana. Może ty w końcu odpowiedz, jak to jest, bo mi nie wierzą?

Zdradzamy, Sebastian na razie milczy w sprawie swojego ewentualnego związku z Agatą. Ale Matuszewska poprosiła go o potwierdzenie, zamieszczając jego zdjęcie z kawką przy stole. W czyim domu powstało? Będziemy dalej śledzić tę historię!

