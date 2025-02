Sebastian z "Rolnik szuka żony" miał wypadek! "Element metalowy uderzył mnie w twarz". Agata była obok

Anna Kalczyńska z ramówki TVP uciekła do kołdrę! Do tego ciągle myli TVP z TVN

Sebastian z "Rolnika..." miał poważny wypadek!

Sebastian Laskowski był uczestnikiem 11. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Przed kamerami szukał kobiety, z którą mógłby spędzić resztę życia. Niestety, pomimo trzech fajnych kandydatek i dokonania wyboru, ostatecznie show TVP opuścił sam. Teraz widywany jest z inną uczestniczką programu, Agatą Matuszewską. I właśnie stojąc u jej boku opowiedział o przerażającym wypadku, jakiego niedawno doznał na swoim gospodarstwie.

"Rolnik..." Sebastian miał poważny wypadek!

Sebastian z "Rolnik szuka żony" pojawił się razem z Agatą w piątkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" 28 lutego 2025 roku. I wtedy właśnie wyznał, co się stało kilka dni wcześniej. To brzmi naprawdę przerażająco, bo Sebastian ma aktualnie założone na twarzy 4 szwy! Co się stało w jego gospodarstwie?

W poniedziałek miałem na gospodarstwie mały wypadek. Element metalowy uderzył mnie w twarz. Troszkę bolało, ale pomoc sąsiedzka szybka była.

W „Pytaniu na śniadanie” Sebastian i Agata odpowiedzieć także, na nurtujące fanów pytanie, co ich łączy. Bohaterowie show zachęcali do zgłaszania się do niego. Aż w końcu musieli oboje odpowiedzieć na pytanie: - Czy to, co jest między wami, to przyjaźń czy kochanie?

Pierwszy odpowiedział jasno Sebastian: przyjaźń. Stojąca obok Agata dodała: przyjaźń, na ten moment. Wspaniale, że po wypadku rolnik Sebastian może liczyć na pomoc sąsiadów, ale i tak wspaniałej przyjaciółki, jaką jest Agata.

