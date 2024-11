Edyta Górniak od trzech lat mieszkała w hotelach. Teraz ma nowy dom! Wiemy, gdzie zamieszkała. Miała ważny powód

U Edyty Górniak same życiowe zmiany! Po piętnastu latach samodzielnego zarządzania swoją karierą zatrudniła menadżera, po dwunastu latach wydała nową płytę, a po trzech zdecydowała się wynająć nowy dom. Długo żyła bowiem na walizkach. - Mieszkam tylko w hotelach. Oddałam mój domek w górach na wynajem. Będę tam wracać, bo to jest najpiękniejsze miejsce w Polsce, jakie poznałam. Ale ja chyba jednak muszę czuć się wolnym ptakiem. (...) To jest na pewno to moje cygańskie serce - powiedziała nam Edyta Górniak w czerwcu ubiegłego roku.

Edyta Górniak zamieszkała w Krakowie. Do trzech razy sztuka?

Ale i ona zapragnęła wreszcie stateczności. Jak dowiedział się "Super Express", już dobrych kilka tygodni temu Edyta Górniak znalazła dom w Małopolsce. Właśnie się w nim urządza.

To jest mój trzeci powrót do Krakowa. Za każdym razem powody były inne. Pierwszy raz ze względu na prestiżową szkołę, czyli edukację Allana. Drugi raz ze względu na związek, w którym byłam. A teraz ze względu na przyjaźń i moją miłość do pobliskich gór. Najchętniej wróciłabym w same góry, ale dom i okolica, w których mieszkałam, stały się tak popularne, że nie odnalazłabym tam już ciszy

- tłumaczy Edyta Górniak.

Nowe lokum artystki znajduje się na pilnie strzeżonym osiedlu w spokojnej okolicy. Bo właśnie spokój, a do tego własny ogród, były dla niej najważniejsze.

Kilka miesięcy temu media obiegła plotka, że Edyta Górniak nie chce już mieszkać w Polsce. Co więcej, już miała opuścić kraj i zamieszkać w dalekiej Azji. Okazuje się, że wieści te nie miały nic wspólnego z prawdą. Diwa rzeczywiście zniknęła z mediów i przestała koncertować. Niedawno wyjaśniła jednak, że to wszystko z powodu problemów zdrowotnych, które dopadły ją na początku tego roku.

ZOBACZ: Edyta Górniak poważnie chora! "Byłam prawie sparaliżowana"

Dojście do sił zajęło wiele miesięcy. A gdy poczuła się lepiej, od razu weszła do studia, by nagrać świąteczną płytę, którą właśnie zaskoczyła fanów.

Edyta Górniak dwa razy zamieszkała za granicą. Dlaczego?

Edyta Górniak Polskę opuściła na dłużej tylko dwa razy w życiu - najpierw, gdy w latach 90. robiła międzynarodową karierę, zamieszkała w Londynie. A po śmiertelnym wypadku, jaki w 2014 roku spowodował jej były mąż Dariusz Krupa, by chronić syna, wyjechała z nim do Los Angeles. Tam Allan miał spokój i prywatność. Nikt nie wiedział, co zrobił jego ojciec.

NIE PRZEGAP: Edyta Górniak pokazała nam swój Londyn. Tak mieszkała aż przez siedem lat. Widoki zwalają z nóg. ZDJĘCIA

Co Górniak sądzi o Polsce?

I choć ma cygańską duszę i kocha podróże, to do Polski ciągnie ją najbardziej.

Nasz kraj ma przepiękne położenie geograficzne. Mamy piękne jeziora, góry, strumienie, wodospady, doliny i morze. W porównaniu do wielu innych krajów Polska nadal jest bardzo bezpiecznym miejscem, życzliwym dla turystów. Mamy znakomite restauracje, uniwersytety, a także przepiękną przyrodę. Kiedy rozmawiam z kimkolwiek, na przykład w samolocie, wiele narodowości bardzo ceni nasz kraj. Ja także, bo dzięki koncertom zwiedziłam prawie wszystkie zakątki. Ale moją główną nutą miłości do Polski jest moja publiczność i przywiązanie do niej

- powiedziała Edyta Górniak w "Życiu na Gorąco".

ZOBACZ TAKŻE: Doda o pogodzeniu z Edytą Górniak. Wiemy, co powiedziała diwie. "Czuję ulgę"

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ostatni dom Edyty Górniak w Zakopanem. To prawdziwa góralska willa za 4 miliony złotych!