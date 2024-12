Roksana Węgiel i Kevin Mglej od początku budzili ogromne zainteresowanie mediów. Ich związek mimo sporej różnicy wieku wynoszącej osiem lat, rozwijał się bardzo szybko. Roxie i Kevin poznali się w trakcie współpracy nad piosenką i szybko się sobą zauroczyli. Kevin nie raz mówił, że była to "miłość od pierwszego wejrzenia". Zakochani zdecydowali, że będą razem i nie będą przejmować się opinią innych. Ich ślub odbył się pod koniec wakacji 2024 roku. Od tego momentu para nie odstępuje się nawet na krok. Niedawno pokazali, jak świętowali urodziny Mgleja. Na bogato!

Z kolei Roksana o Kevinie też mówiła w wielu superlatywach. Chłopak ujął ją swoją wrażliwością. Młoda wokalistka wspominała o nim w jednym z wywiadów.

Czuję takie ciepło w sercu. To jest mega urocze i faktycznie tak było. To była jakaś nieopisana chemia między nami. Ja nie sądziłam, że kiedykolwiek będę w stanie pracować z osobą, którą kocham, bo zawsze miałam takie podejście, że tak się nie da z nikim dogadywać, a tutaj się okazuje, że jednak się da. Pisanie piosenek to są emocje. Nam się cudownie razem współpracuje, ja uwielbiam pracować z Kevinem. No idealnie jest - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami portalu swiatgwiazd.pl.