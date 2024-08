Roksana Węgiel o roli "macochy"

Roksana Węgiel mimo że ma zaledwie 19 lat, jest już żoną i macochą dla syna swojego ukochanego - Kevina Mgleja (27 l.). 4-letni William jest owocem związku producenta z aktorką Malwiną Dubowską. Młoda piosenkarka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest relacja ojca z dzieckiem. Sama stara się również zbudować z pasierbem silną więź.

"Nie jest to najłatwiejsza rola, aczkolwiek ja skupiam się przede wszystkim na tym, żeby być wsparciem dla syna Kevina, dobrą ciocią i dać mu dużo ciepła. Dać mu poczucie, żeby ciocia kojarzyła się z kimś fajnym. To też nie jest łatwe dla dziecka" - przyznała w rozmowie z Plejadą.

Niedawno Roksana razem z ukochanym, jego synem oraz swoimi młodszymi braćmi, wybrali się w wyjątkowe miejsce. Jako bardzo rodzinna osoba, piosenkarka zabrała 4-letniego Williama, oraz swoich braci - Tymka i Maksa do Paryża! Wesoła gromadka spędziła niezapomniane chwile w kultowym Disneylandzie! Relację z wycieczki można zobaczyć na Instagramie wokalistki.

Roksana Węgiel wzięła syna ukochanego do Disneylandu

Czyżby były to przymiarki do rodzicielstwa? Nie jest tajemnicą, że deklarujący konserwatywne poglądy Roksana i Kevin marzą, by założyć wkrótce własną rodzinę. Przed nimi jeszcze ślub kościelny, ale mogli już się "wprawić" jako rodzice - zabrali syna Kevina z poprzedniego związku, 4-letniego Williama, oraz braci Roksany - Tymka i Maksa do Paryża. Ten drugi we Francji obchodził 13. urodziny, co było pretekstem dla całej wycieczki. Wizyta w Disneylandzie z pewnością sprawiła mu wielką frajdę.

Nie zabrakło przebrań, przejazdów górskimi kolejkami i oczywiście - sesji pod słynną Wieżą Eiffla. Młodszy z braci wokalistki - Tymek i syn jej męża, William, są praktycznie w tym samym wieku, więc nic dziwnego, że świetnie się razem bawią. W pewnym momencie chłopcy przebrali w przebraniach superbohaterów szaleli na terenie parku rozrywki.

Patrząc na zdjęcia z wyjazdu trudno nie zauważyć, że Roxie doskonale dogaduje się z dziećmi. William, Tymek oraz Maks z pewnością szybko nie zapomną o tej przygodzie. Również Kevin nie krył się ze swoją radością. Ukochany zwyciężczyni "The Voice Kids" był wprost wniebowzięty!

