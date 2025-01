Dramat Roxie Węgiel. Po ślubie z Kevinem straciła przyjaciół. Co tam się wydarzyło?

Miniony rok był dla niej przełomowy. Dzień ślubu Roxie Węgiel śledziła cała Polska, kibicując miłości młodziutkiej dziewczyny i jej wybranka. W najnowszym wywiadzie z Maksem Kluziewiczem dla Eska.pl wokalistka wyznała jednak, że miniony rok, mimo sukcesów zawodowych i prywatnych, bywał też gorzki. I to właśnie z powodu ślubu.

- Miniony rok nauczył mnie, a raczej upewnił w tym, żeby słuchać siebie i stawiać swoją intuicję, swoje przeczucie na pierwszym miejscu. Wtedy zawsze dobrze na tym wychodzisz - zaczęła Roxie Węgiel.

Zweryfikował wiele znajomości, które były bardziej i mniej zażyłe. Jakoś to się pięknie wyjaśniło i wyklarowało w tym roku. Myślę, że "rok wyznaczania granic" to dobre określenie. Wiele się działo. Premiery piosenek, ślub... On też bardzo wiele zweryfikował zarówno w moim życiu, jak i życiu mojego męża. Bo ludzie różnie reagowali