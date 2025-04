Byliśmy na wiecu MENTZENA. SPADAJ! Polska dla POLAKÓW! Mentzen na PREZYDENTA? On opowiada PIERDOŁY!

Tego dnia Sławomir Mentzen odwiedził aż pięć miast w województwie Kujawsko – Pomorskim. Jednym z nich było 20-tysięczne Chełmno. To urokliwe miasteczko, z bogatą historią. Chełmno znane jest jako miasto zakochanych, a to za sprawą relikwii św. Walentego, które od 1630 roku są w tym mieście otoczone specjalną czcią. Ostatnio Mentzen udzielił kilku kontrowersyjnych wywiadów. Czy to uczucie, które żywili do niego mieszkańcy Chełmna i okolicznych miasteczek, nie osłabło?

„Tylko Sławomir Mentzen! Zakrzyknął młody mężczyzna. Nie będę przeklinał, ale powiem tak: Ukraińców wywalić, imigrantów wywalić! Tu ma być silna, wolna Polska!”. „Nasza Polska dla Polaków!”, zgodził się z nim kolejny fan Mentzena. Im bardziej zbliżał się występ kandydata Konfederacji, tym bardziej czuć było narastające napięcie. „Do Tuska idź i pokazuj go! Spadaj!”, krzyczał rozemocjonowany mężczyzna w kierunku naszego reportera i operatora. „To jest najlepszy kandydat z nich wszystkich, bo oni rozkradną Polskę, a on dla przedsiębiorców chce dobrze”, przekonywał młody chłopak w czapce z napisem „Mentzen 2025”. „Mam takie same poglądy jak on”, stwierdziła młoda dziewczyna, ale zaraz dodała: „No z tą aborcją, to akurat się troszkę nie zgodziłam”. Kolejna młoda dziewczyna przyszła z przyjaciółmi na więc tylko po to, żeby się z Mentzenem nie zgodzić. „Dużo rzeczy, które pan Mentzen mówi, moim zdaniem są pierdołami!”, przekonywała. „Matki samotnie muszą wychowywać dzieci za 800 plus. Jak on pozabiera, no to ludzie będą kraść!”, mówiła kolejna kobieta. Nagle na rynku w Chełmnie z setek gardeł wydobył się okrzyk: „Sławomir! Sławomir!”. To Sławomir Mentzen wszedł na podwyższenie, skąd wygłosił swoje tradycyjne przemówienie, to samo które powtarza na kampanijnej trasie we wszystkich miastach, w niemal niezmienionej formie. „Warto było. Na przykład odrzucenie Zielone Ładu plus niewpuszczanie imigrantów", zachwalał młody mężczyzna wyraźnie usatysfakcjonowani wiecem i tym, co usłyszał. "Widać na zachodzie, jakie są przestępstwa. W Polsce tego nie ma i chcemy, żeby tak było, bo co będzie w czasach naszych dzieci, jak będziemy ich wpuszczać?”, zgodził się z nim kolejny. Obejrzyjcie Komentery Adama Federa i zobaczcie, jak od kulis wygląda wiec Sławomira Mentzena!