Roxie Węgiel wygląda jak Weronika Rosati 20 lat temu. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Roxie Węgiel ma 19 lat, męża i robi karierę jako piosenkarka i influencerka, bo tylko na Instagramie śledzi ją aż 1,5 mln obserwujących. To piękny wynik! Instagramowy profil Weroniki Rosati tymczasem obserwują 352 tys. internautów. Aktorka ma 40 lat i jest mamą, która niestety nie miała szczęścia w miłości.

Gwiazdy dzieli wiele - ich życiowe historie są zupełnie inne, jedna mieszka w Polsce i jest uwielbiana, druga stara się robić karierę w USA. Co je łączy? Weronika Rosati, podobnie jak Roksana Węgiel, w młodym wieku zdobyła popularność i rozpoznawalność. Wówczas jednak nie istniały jeszcze social media, które pomogłyby jej przekuć zawodowe osiągnięcie w sławę trwającą dłużej i dłużej.

I Roxie, i Weronika jeszcze jako nastolatki musiały wiele spraw przemyśleć, by nie popełnić zawodowych i prywatnych błędów. Łączy je też fakt, że o obu się plotkuje. I to od lat. No i jest jeszcze ich zniewalająca uroda.

Roxie Węgiel wygląda jak Weronika Rosati sprzed lat! Mogłyby zagrać mamę i córkę?

Roksana Węgiel dorastała na oczach swoich fanów. Z dziecka nagle przeistoczyła się w prawdziwą piękność. Ciemne, długie włosy, smukła sylwetka, oliwkowa karnacja - to wszystko sprawie, że Roxie wygląda bardzo podobnie do swojej starszej koleżanki z show-biznesu.

Weronika Rosati ma 40 lat, ale wciąż wiele młodzieńczego czaru. 20 lat temu była rozchwytywana, bo rola w "Pitbullu" przyniosła jej wielką popularność. Często bywała na salonach, brylowała na czerwonych dywanach. Zupełnie tak jak teraz Roxie.

Zresztą Rosati znów coraz częściej widywana jest w Polsce na polskich wydarzeniach. Choć aktorka mieszka w Stanach Zjednoczonych, przylatuje do ojczyzny. Niedawno pokazała się w TVN-ie, w listopadzie razem z mamą wzięła udział w gali "Vivy!" i na uroczystości Kobieca Marka Roku.

