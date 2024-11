Poważna Anna Lewandowska, a obok 16-letnia Sara James i 17-letnia Viki Gabor. Ale to Justyna Steczkowska "pozamiatała"

Wieszczono mu totalną klapę na Eurowizji Junior 2024. Po pierwszej próbie w Madrycie to nie takie oczywiste [Zdjęcia]

Justyna Steczkowska przyciągała wszystkie spojrzenia! Piosenkarka stawiła się na gali rozdania nagród w ramach Kobiecej Marki Roku i "pozamiatała". Nawet dużo młodsze koleżanki nie miały szans. Gwiazda na imprezie pokazała się ubrana w krwistoczerwoną suknię bez ramiączek, z mocno dopasowanym gorsetem pięknie podkreślającym talię i szeroką, obfitą spódnicą.

Góra kreacji odsłaniała smukłe ramiona i dekolt Steczkowskiej, a mięsisty dół z rozcięciem - nogi. Piosenkarka wieczorową stylizację uzupełniła wyrazistym makijażem z czerwoną pomadką i elegancką fryzurą. Zrezygnowała z mocnych dodatków i słuszne. Suknia zrobiła swoje!

A co z innymi gwiazdami? Działo się

Paulina Sykut-Jeżyna wybrała ciemną suknię pozbawioną ramiączek w głębokim kolorze. Welurowa tkanina dodawała jej jesiennego charakteru. Jessica Mercedes, podobnie jak Steczkowska, postawiła na czerwień i wieczorowy szyk. Anna Lewandowska zaprezentowała się dość skromnie - w czarnej sukience wyglądała poważnie, ale elegancko.

Weronika Rosati poszła w złoto, Julia Żugaj w czerń (miała na sobie dość codzienną ramoneskę), a Viki Gabor sięgnęła po kolor niebieski. Młode gwiazdy - jak Sara james czy Gabor właśnie - odeszły od klasycznej elegancji. James połączyła niestandardowo skrojony garnitur z futrzaną czapą, a Viki grubą opaską i ogromnymi kolczykami-kołami ozdobiła zestaw z obszernym płaszczem w roli głównej.

Na gali Kobieca Marka Roku były też m.in. Beata Tadla w okularach i cekinach, Karolina Bielawska w najmodniejszym odcieniu - burgundowym czy Klaudia Halejcio w dzwonach i wdzianku, które jakby przypadkiem spadało jej z ramienia. Zobaczcie galerię zdjęć z imprezy!

Co to jest Kobieca Marka Roku?

Kobieca Marka Roku, to, jak czytamy na stroje plebiscytu, "ogólnopolski projekt kierowany do firm oferujących najwyższej jakości produkty i usługi dla kobiet. Kobieca Marka Roku to najlepsza promocja i rekomendacja dla marki/produktu/usługi, synonim najwyższej jakości i niezawodności, potwierdzenie pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej, obecność w gronie liderów rynku i wskazówka dla wszystkich Klientek".

