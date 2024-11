Chodakowska w malutkiej mini i z trenem, którym zamiatała podłogę, złota Maffashion, Racewicz w czerni. Mnóstwo gwiazd na czerwonym dywanie

Za nami gala rozdania nagród plebiscytu organizowanego przez magazyn "Viva!". Na czerwonym dywanie nie zabrakło gwiazd, które zrobiły, co się dało, aby wyróżnić się z tłumu.

VIVA! People Power to nie tylko plebiscyt – to wielkie święto wyjątkowych osób i ich niezwykłych inicjatyw. (...) Na scenie VIVA! People Power rozbłysły nie tylko nagrody, ale również wyjątkowe historie ludzi, których pasja, talent i determinacja zasługują na największe uznanie. Wśród gości gali znaleźli się zarówno finaliści plebiscytu, jak i znani artyści, aktorzy i aktywiści, którzy swoją obecnością wsparli ideę doceniania tego, co naprawdę istotne. Głosowanie odbywa się w ośmiu inspirujących kategoriach, takich jak Wizjoner, Człowiek dla planety czy Nowy głos, pokazując, że w każdym obszarze życia jest miejsce na pozytywną zmianę i sukces - czytamy na internetowej stronie pisma.