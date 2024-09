Majka Jeżowska tańczyła w żałobie. Jej wyznanie wzruszy was do łez

Drugi odcinek show "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" wywołał ogromne poruszenie. Emocje sięgnęły zenitu, ponieważ jurorzy byli tego dnia wyjątkowo surowi. Nie zabrakło też zabawnych wpadek czy przekomarzania się między Kasprzyk, czy Pavlović. Najwięcej emocji wzbudziły jednak słowa Rafała Maseraka, który wyjawił romans Kuczyńskiej i Danilczuka. O tym plotkowano od dawna!

Rafał Maserak ujawnił romans Maffashion i Danilczuka? Tak się tłumaczy

Wszystko zaczęło się od słów Ewy Kasprzyk, która powiedziała Jeżowskiej i Danilczukowi, że dała mu wszystko.

"Dałaś Michałowi wszystko. Seks, namiętność i pewnie więcej poza ekranem" - wyjawiła Ewa Kasprzyk.

Na to wtrącił się Rafał Maserka, który postanowił nieco przystopować Ewę Kasprzyk.

"Spokojnie, bo tam na widowni jest i słucha jego dziewczyna" - wypalił Rafał Maserak.

W rozmowie z nami Rafał Maserak wyjawił, że każdy jego zrozumie jego wypowiedź, jak chce. On często widzi Julię Kuczyńską w towarzystwie Michaela Danilczuka. Juror "Tańca z Gwiazdami" wyjawił nam, że blogerka modowa i tancerz mają "fajną relację". Czyżby to jednak oznaczało to, iż są w związku? Czas pokaże.

"To jest tak. Jak kto chce, to tak to odbiera - te słowa. To już trzeba się zapytać Michela i Julii czy są parą, ale no już powtarzam się, że w slangu tancerzy mówi się zawsze na swoje partnerki, z którymi się tańczy lub tańczyło, że to są dziewczyny, z którymi tańczymy, partnerki, z którymi tańczymy. Jakbym powiedział partnerka, to też byście powiedzieli - mówi, że są w związku. Obserwuję ich, patrzę - widują się, spotykają. Mają fajną relację, także nic nie wiadomo" - powiedział w rozmowie z nami Rafał Maserak.

W trakcie udzielania innego wywiadu Maserak podbiegł do Julii Kuczyńskiej i zaczął szeptać jej coś na ucho. Postanowiliśmy zapytać, czy były o to przeprosiny oraz, czy influencerka nie ma mu za złe tego, że wyjawił prawdę na temat jej domniemanego romansu.

"Tam widzę, że była zadyma i zawierucha, więc starałem się opanować to wszystko, żeby było pod kontrolą, więc wszystko jest wyjaśnione. Wszystko jest ok. Zawsze było ok" - wyjawił "Super Expressowi" Maserak.

