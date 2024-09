Szok! Komu Rafał Mroczek kibicuje w Tańcu z gwiazdami? To nie jest dziewczyna!

Rafał Maserak to jeden z jurorów "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i jak się okazuje bardzo dobry przyjaciel Majki Jeżowskiej. 40-latek po najnowszym odcinku popularnego show, kiedy większość dziennikarzy zeszła na parkiet, aby porozmawiać z uczestnikami, postanowił nieźle nas zaskoczyć. W trakcie naszego wywiadu zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał.

Rafał Maserak zdecydował się na szczere wyznanie Majce Jeżowskiej

W trakcie rozmowy z Majką Jeżowską i Michaelem Danilczukiem doszło do dość dziwnego zdarzenia. Rafał Maserak przerwał nasz wywiad, aby zatańczyć z wokalistką. Artystka i juror zaczęli podskakiwać w rytm utworu "Kochaj czworonogi". Wszyscy zgromadzeni na parkiecie dziennikarze i gwiazdy nie kryli zdziwienia. Na nasze pytanie, jak Rafałowi podobała się Majka w pierwszym odcinku, juror zdecydował się na zaskakujące wyznanie.

"Jak mi się podobał występ? No ja się wychowywałem na piersi pani Majki" - powiedział wyraźnie zadowolony Rafał Maserak. "Na tym cycu się wychował!" - dodała wyraźnie zadowolona Majka Jeżowska.

Ile Majka Jeżowska schudła w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami"?

Postanowiliśmy zapytać też Majkę Jeżowską o to czy zauważyła jakieś różnice w swoim ciele. Gwiazda wyznała, że owszem - jest bardziej wyprostowana, ma więcej siniaków, a także nieco schudła. Nie są to jednak jakieś duże liczby.

"Moje ciało się zmieniło - mam dużo siniaków, plastrów. Całkiem poważnie teraz, bo ja żartuję oczywiście. Zmieniło się, staję na wagę. No nie ma jakiejś drastycznej zmiany wagi, tak około dwóch kilo. Wiecie, jaka jest największa zmiana? Jadę na swój koncert i nie mam zadyszki, to jest cud boski. Naprawdę! To sprawił ten anioł, ten kat i anioł w jednym" - powiedziała nam Majka Jeżowska.

