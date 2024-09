Majka Jeżowska już tak nie wygląda. Zmieniła się nie do poznania na "Taniec z Gwiazdami"

Iwona Pavlović od lat spełnia się jako jurorka show "Taniec z Gwiazdami". Znana ze swoich surowych ocen gwiazda pojawiła się w towarzystwie swojego męża Wojciecha Oświęcimskiego w śniadaniówce Polsatu. Iwona myślała, że udzieli wywiadu - niestety rodzina postanowiła ją nieźle zaskoczyć.

Zobacz też: Iwona Pavlović schudła 18 kilogramów! Wiemy, jak to zrobiła. Jaką dietę stosuje?

Iwona Pavlović płacze w Polsacie. Nie mogła się powstrzymać

Iwona Pavlović w popularnym programie śniadaniowym opowiadała o początkach relacji z mężem, małżeństwie oraz o ślubie. Jurorka zdradziła, że na swojej imprezie miała aż dwie suknie - czerwoną oraz czarną.

"Czerwona była dla mamy (...) Mama w ogóle to chciałaby białą, ale ja stwierdziłam, że w moim wieku to nie pasuje" - przyznała jurorka "Tańca z gwiazdami".

Zobacz też: Maciej Zakościelny nie zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"? Tragiczne wieści

Kiedy Iwona mówiła dalej, do studia weszła jej mama z wielkim bukietem kwiatów. Wszystko z okazji 15. rocznicy ślubu. Jurorka "Tańca z gwiazdami" nie mogła ukryć łez. Popłakała się na wizji! Pavlović przyznała, że była bardzo zaskoczona tym, że jej ukochana mama pojawiła się w programie, ponieważ jeszcze rano widziała ją, jak szykuje się do wyjścia. Myślała, że kobieta idzie do koleżanki.

"Widziałam, że się stroi rano, ale powiedziała, że się wybiera na urodziny koleżanki, jeszcze pójdzie do fryzjera. Pomyślałam, że bardzo fajnie. Do ostatniej chwili nie wydała, że jedzie tutaj" - wyznała Iwona Pavlović.

Kim jest Iwona Szymańska-Pavlović?

Iwona Pavlovic to polska tancerka, międzynarodowy sędzia taneczny oraz wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim. Wraz ze swoim partnerem Arkadiuszem Pavloviczem byli mistrzami Polski Amatorów w 10 tańcach, a w 1997 roku założyli wspólną szkołę tańca. Po zakończeniu kariery tanecznej Iwona została sędzią międzynarodowym, a także trenowała Agustina Egurrolę, Rafała Maseraka, Tomasza Baranskiego, czy Olę Jordan.

Iwona Pavlović od lat jest jurorką "Tańca z Gwiazdami". Popularność i uznanie fanów zdobyła dzięki swoim charakternym wypowiedziom oraz surowości.

Zobacz też: Co z Iwoną Pavlović i Ewą Kasprzyk?! Są przecieki na temat składu jury w jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami"!

Zobacz naszą galerię: Iwona Pavlović w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami 15". Jak zwykle czarowała kreacją!

Sonda Stylizacje której z jurorek "Tańca z gwiazdami" 14 podobały Ci się bardziej? Zdecydowanie Iwony Pavlović Tylko Ewy Kasprzyk Zależy, w którym odcinku Nie mam zdania Nie oglądam tego programu