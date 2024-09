Maciej Zakościelny nie zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"? Tragiczne wieści

Maciej Zakościelny to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów. Gwiazdor od jakiegoś czasu jest uczestnikiem show "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Jak się jednak okazuje, jego udział stoi pod dużym znakiem zapytania. Niewiarygodne, co się wydarzyło!