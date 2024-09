Maciej Zakościelny już niedługo pojawi się na parkiecie show "Tańca z Gwiazdami". Aktor w rozmowie z nami wyjawił, kogo z jurorów boi się najbardziej. Okazuje się, że największe nadzieje pokłada w Ewie Kasprzyk, z którą miał już do czynienia na planach filmowych. Spojrzy na niego łaskawszym okiem?

Maciej Zakościelny w kontynuacji kultowej komedii "Kogel Mogel" zagrał Piotrusia, czyli filmowego syna Ewa Kasprzyk. Nic dziwnego, że biorąc udział w "Tańcu z Gwiazdami", w którym aktorka jest jurorką, liczy na wyższe noty! Zwłaszcza że wszystko wskazuje na to, że na parkiecie pójdzie mu dobrze, bo Maciek w rozmowie z nami szczyci się świetną formą.

Na wypowiedź aktora zareagowała szybko Sara Janicka, która z niepokojem skomentowała wypowiedź Zakościelnego.

Zakościelny nie zostawił tych słów bez odpowiedniego komentarza. Zaczął śmiać się, że na, ile zna filmowego Piotrusia, to z pewnością zrobi tak, aby mieć same dziesiątki.

Zakościelny nieskromnie ocenia swoją formę, bo jego mięśnie pamiętają wcześniejsze ćwiczenia sportowe.

"Mój organizm, moje ciało przyzwyczajają się do takiego ruchu po 5-6 godzin dziennie. Trenowałem sztuki walki, wcześniej grałem w siatkówkę. (...) Mogę mieć poczucie, że jakoś idzie i jest progres. Ja nie miałem nigdy do czynienia z tańcem - tyle, co gdzieś tam w jakimś spektaklu czy w szkole teatralnej trochę, ale na takim poziomie wyćwiczenia to nie" - powiedział w rozmowie z nami Maciej Zakościelny.