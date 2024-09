Majka Jeżowska musiała przerwać treningi. Co z jej udziałem w "Tańcu z Gwiazdami"?!

To dlatego Antek Królikowski nie pojawił się w sądzie! Opozda była wściekła

Majka Jeżowska (64 l.) była jedną z pierwszych oficjalnie potwierdzonych uczestniczek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Oprócz niej na parkiecie wystąpią również: Natalia Nykiel, Olga Bończyk, Vanessa Aleksander, Anna Maria Sieklucka, Julia Żugaj, Rafał Zawierucha, Maciej Zakościelny, Filip Bobek, Filip Lato, Michał Meyer i Piotr Świerczewski.

Piosenkarka już kilka tygodni temu zapowiadała, że szykuje się do tańcowania w programie. Co więcej, już dwa razy proponowano jej udział w "TzG". Dlaczego zdecydowała się na to dopiero teraz?

Po pierwsze, nie czułam się ani przygotowana, ani to nie był chyba ten moment. Byłam chyba zbyt mało pewna siebie. Ten rok jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ obchodzę jubileusz czterdziestopięciolecia i pomyślałam sobie, że to będzie taka wisienka na torcie. Robię sobie prezent - mówiła niedawno w Polsacie.

Majka Jeżowska jest najstarszą z gwiazd, które do tej pory miały okazję zatańczyć na parkiecie polskiego "Tańca z Gwiazdami". Jej tanecznym partnerem będzie Michał Danilczuk. Przystojny tancerz w poprzedniej edycji tańczył z Julią Kuczyńską, czyli "Maffashion".

Majka Jeżowska: "Musiałam przyjmować kroplówki"

Nowy sezon pojawi się na antenie Polsatu w połowie września. Premierowy odcinek będzie można zobaczyć w niedzielę, 15 września, o godzinie 19:55. Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" intensywnie trenują, by jak najlepiej wypaść w programie. Majka Jeżowska nie tylko ćwiczy taneczne kroki, ale również nadal występuje na scenie. Artystka w ubiegły weekend wystąpiła podczas ostatniego koncertu z trasy Lata z Radiem. Intensywna końcówka wakacji odbiła się na jej zdrowiu i zmuszona była do przerwania treningów.

Bardzo trudny tydzień za mną, przyznaję. Zaczęło się od choroby, która osłabiła mnie na maksa, musiałam odpuścić treningi taneczne, przyjmować kroplówki, szybko wyzdrowieć, zagrać koncert na urodzinach Radio Bielsko, a potem szybko przemieścić się na koncert kończący letnią trasę Lata z radiem w Grudziądzu! - poinformowała.

Na szczęście była to jedynie krótka przerwa i piosenkarka z nowymi siłami wróciła do treningów.

