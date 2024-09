"Taniec z Gwiazdami": Michał Kassin i Roksana Węgiel zaprzyjaźnili się w programie

Michał Kassin wiosną dołączył do zespołu "Tańca z Gwiazdami". Jest zawodowym tancerzem i choreografem sportowym tańca towarzyskiego oraz posiadaczem najwyższej klasy tanecznej "S". Kassini to zwycięzca otwartych Mistrzostw Polski i reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata w Gruzji w 2018 roku w tańcach latynoamerykańskich. Na co dzień można go oglądać na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni.

W poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" partnerował Roksanie Węgiel. Razem wręcz hipnotyzowali na parkiecie. Chociaż wiele osób wróżyło im zwycięstwo, to ostatecznie zajęli drugie miejsce. W trakcie trwania programu piosenkarka i jej trener bardzo się zaprzyjaźnili. Zaczęli spędzać ze sobą czas również poza programem. Chodzili nawet na podwójne randki. To właśnie Kassin jest odpowiedzialny za przygotowanie choreografii pierwszego tańca na ślubie Roksany.

Po finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" tancerz dokonał coming outu. "Jestem aktualnie przeszczęśliwy i się tego nie wstydzę, piszę to, żeby nie musieć już nic przed nikim udawać, bo życie w prawdzie i w zgodzie ze samym sobą jest najpiękniejsze" - wyznał. Życiowym partnerem Michała Kassina jest Jakub Pursa, tancerz i choreograf, który również współpracował przy ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami".

Michał Kassin otrzymuje groźby po coming oucie

Coming out tancerza wywołał spore poruszenie w sieci. Pod postem pojawiło się bardzo wiele życzliwych komentarzy. Michał Kassin przyznał w rozmowie z "Plejadą", że obawiał się ujawnienia swojej orientacji. Nie wiedział, jak zareagują znajomi i dalsza rodzina. "Przed wstawieniem filmiku z moim partnerem bałem się reakcji innych, bo choć najbliższe mi osoby wiedziały o mojej orientacji i nawet znały Jakuba, to spora część znajomych i dalszej rodziny nie wiedziała".

Zakochani chętnie zamieszczają wspólne zdjęcia w sieci. Szaleli również wspólnie na parkiecie na weselu Roksany Węgiel. Niestety, są osoby, którym ich miłość przeszkadza. Odkąd Kassin powiedział, że jest w związku z mężczyzną musi zmagać się z przykrymi, często wręcz obrzydliwymi komentarzami. W najnowszym instagramowym wpisie pokazał z czym musi się zmagać.

"Pałą w łeb i do kamieniołomów", "Stop patologii", "Opamiętaj się człowieku i pomódl o rozum", "Pod ścianę i do rozstrzelania", "Nigdy nie powiem ze to normalne", "Najważniejsze, że się nie rozmnożą" - takie komentarze to jego codzienność.

"Wyzwiska, groźby, ŻYCZENIA ŚMIERCI. Do wyboru do koloru… Cieszę się, że jestem na to odporny, cieszę się, że potrafię sobie z tym radzić, cieszę się, że mam przy sobie ludzi na których wsparcie zawsze mogę liczyć. Najbardziej szkoda mi osób, które nie mogą żyć pełnią siebie obawiając się fali hejtu i krytyki. Doskonale znam to uczucie" - napisał Kassin w poście.

Gwiazdor następnie przyznał, że jest mu przykro, że tyle osób jest zamkniętych na świat. Na koniec zaapelował do swoich obserwujących, żeby zawsze szli za głosem serca.

"Tym którzy piszą takie komentarze nie współczuję tego, że nie rozumieją, że na świecie rodzą się ludzie nie heteronormatywni i tak już było, jest i będzie, a orientacja seksualna jest wytworem natury, tylko współczuję im tego, że są tak zamknięci, że NIE CHCĄ zrozumieć tej różnorodności świata. Bądźcie sobą kochani, podążajcie za głosem swojego serca i nigdy nie dajcie się zastraszyć".

Roxie Węgiel w rozkroku leży na Kassinie w garażu! Kevinie, nie patrz! Trenowali w środku nocy

