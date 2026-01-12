Gazik pilnie szuka domu! Porzucony w lesie walczy o drugie życie

Na ratunek schroniskom!

Schronisko CANIS w Kruszewie ostatnio cieszy się sporą popularnością. Wszystko za sprawą akcji gwiazd - najpierw Dody, która namawiała do pomocy zwierzętom, zwłaszcza w ciężkich warunkach mroźniej zimy. Jej wyzwanie przyjęła Joanna Przetakiewicz i program śniadaniowy "Halo tu Polsat".

Udali się wielką ekipą do schroniska w Kruszewie, gdzie przekazali między innymi ciepłe ubrania dla psów. Joanna Przetakiewicz przekazała też 10 tysięcy złotych od siebie i kolejne 10 tysięcy od swoich znajomych. Obiecała też, że to nie koniec pomocy. Oczywiście wspieranie schroniska jest bardzo ważne, ale największą pomocą dla zwierząt jest oczywiście nowy dom.

W Kruszewie szczególnie zwrócił na siebie Gazik.

Poznajcie Gazika! Ten uroczy kawaler to prawdziwa 2-letnia psina pełen energii, czułości i uroku, którymi potrafi rozbroić każdego człowieka. ❤️ Gazik waży około 13,5 kg i ma w sobie wszystko, co najlepsze: miękkie futerko do przytulania, serce pełne miłości i nieskończone pokłady radości. 🥰 Uwielbia się przytulać, rozdaje buziaki na prawo i lewo, a jego ogonek niemal nie przestaje machać! Z dziećmi dogaduje się świetnie — jest delikatny, łagodny i towarzyski. 👶🏼 Spacery to jego żywioł, choć potrafi być wtedy trochę przebodźcowany. Zdarza mu się zaczepiać inne psy, ale to raczej kwestia emocji niż złych intencji — z odpowiednim prowadzeniem i pracą można to spokojnie wypracować. 🐶 Gazik marzy o domu, w którym będzie kochany, ale też prowadzony — najlepiej sprawdzi się u opiekuna, który zapewni mu nie tylko czułość, ale i stabilne zasady. Z chęcią nauczy się wszystkiego, co pomoże mu lepiej odnaleźć się w nowym świecie. Jeśli szukasz psa, który będzie Twoim wiernym przyjacielem, przytulakiem i towarzyszem codziennych spacerów — Gazik czeka właśnie na Ciebie! 🏡 Gazik przebywa w schronisku dla bezdomnych zwierząt Canis w Kruszewie – około 100 km od Warszawy i Białegostoku. ☎️ Kontakt w sprawie adopcji lub więcej informacji: 0048 502 750 530

Pies Gazik szuka domu

Szczególną uwagę w Kostrzewie zwrócił na siebie mały Gazik. Około 2-letni piesek odznacza się ogromną inteligencją i pilnie szuka domu.

- możemy przeczytać na stronie schroniska dla bezdomnych zwierząt Canis w Kruszewie (około 100 km od Warszawy i Białegostoku). Dobrzy ludzie którzy ze względu na inne zwierzęta nie mogą zabrać Gazika dla siebie, gwarantuja dla niego transport autem i odpowiednią wyprawkę.

Kontakt w sprawie adopcji lub więcej informacji: +48 502 750 530