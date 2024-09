Tak wygląda grób Janusza Rewińskiego w jego urodziny. Łzy same cisną się do oczu

Iwona Pavlović w pierwszym odcinku nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami" zadała szyku! Okazuje się, że jurorka show schudła niemal 20 kilogramów! Obszerne kreacje pod samą szyję, które nosiła jeszcze kilka miesięcy temu, chętnie zamieniła więc na dopasowaną sukienkę. I wyglądała w niej na tyle świetnie, że doczekała się nawet złośliwości z ust Ewy Kasprzyk. Gdy "czarna mamba" w pewnym momencie wstała zza jurorskiego stołu i podeszła do jednej z gwiazd, aktorka natychmiast wypaliła: - Jeśli myślisz, że Iwonka wstała, żeby się z tobą przywitać, to byłeś w błędzie. Ona chciała pokazać swoją sukienkę – dogryzła koleżance, a ta od razu odpowiedziała: - Nie po to nie jadłam przez dwa miesiące – odgryzła się Iwona Pavlović.

A sukienka rzeczywiście robiła wrażenie. Idealnie opinała nową, smukłą sylwetkę Iwony. Prześwity podkreślały figurę. Kreacja odsłaniała też smukłą szyję i ramiona.

Jak schudła Iwona Pavlović?

Co zrobiła Iwona Pavlović, że schudła blisko 20 kg? Jaką dietę zastosowała? Niedawno opowiedziała o tym w jednym z wywiadów. Jak wyznała, bardzo pilnuje, by odżywiać się zdrowo. W jej posiłkach nie może zabraknąć białka i błonnika, który czerpiemy z pełnoziarnistych produktów i warzyw. Na śniadanie jada owsiankę lub jajecznicę. Na obiad serwuje sobie kurczaka z sałatką, a na kolację np. twarożek z warzywami. I nie zapomina o aktywności fizycznej. Kiedyś codziennie tańczyła. Dziś pokochała intensywne spacery.

Ruch wywołuje w nas uśmiech, podnosi adrenalinę i hartuje. Ja, poza tańcem, kocham kijki. Ale nie spaceruję z nimi rekreacyjnie, tylko maszeruję bardzo szybkim, zdecydowanym krokiem - powiedziała Iwona Pavlović w rozmowie z Poradnikiem Zdrowie.

Mówią na nią "Czarna Mamba". Tak Iwona Pavlović zmieniła się przez lata. Była nawet blondynką!