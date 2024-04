Szczęka opada! Tak Iwona Pavlović wyglądała jako 40-tka! Nie miała dzieci i nie płakała

likp 14:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Iwona Pavlović to prawdziwa legenda programu "Taniec z gwiazdami". W składzie jury zasiada od pierwszej edycji show. Gdy program z TVN przeniósł się do Polsatu, słynna jurorka również zmieniła stację. Dziś Pavlović ma 62 lata i mało kto pamięta, jak wyglądała jako 40-tka. Mamy stare zdjęcia. Szczęka opada, gdy patrzymy na jurorkę "Tańca z gwiazdami" sprzed lat. Co za uroda, co za figura, co za styl! Zobacz w naszej galerii, jak zmieniała się Iwona Pavlović. Gwiazda swoje życie poświęciła tańcowi. Nie zdecydowała się na dzieci i nie płakała z tego powodu.