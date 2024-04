Dagmara Kaźmierska odeszła z "Tańca z gwiazdami, Iwona Pavlović ubolewa

Dagmara Kaźmierska - mimo ostrej krytyki jurorów (prym w tym wiodła Iwona Pavlović) - jak burza przechodziła przez kolejne odcinki programu "Taniec z gwiazdami". Z show wyeliminowała ją dopiero niezwykle uciążliwa kontuzja żeber. "Królowa życia" wygłosiła specjalne oświadczenie, w którym wyjaśniła powody swojej rezygnacji w dalszym etapie rywalizacji. - Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością, przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu. Nie mogę już dla was tańczyć, nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem, że Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem teraz tańczyć - nie dało rady - oznajmiła Dagmara Kaźmierska. Przy okazji wbiła szpilę w Iwonę Pavlović. - Bawcie się dalej tym programem, tam są wspaniali ludzie, świetnie tańczą, ja już nie daję rady, nawet nie mogę oddychać swobodnie. Przynajmniej "Czarna Mamba" odetchnie, nie będę już jej męczyła zmysłu wzroku. Żarty żartami, dbajcie o zdrowie, bo macie jedno, a chorób są tysiące - zaznaczyła "Królowa życia". Co ciekawe, wywołana jurorka ubolewała... z powodu odejścia Dagmary Kaźmierskiej z "Tańca z gwiazdami". Zastanawialiśmy się nawet, czy to ta sama osoba.

Iwona Pavlović o Dagmarze Kaźmierskiej: "Ludzie ją uwielbiali"

Wcześniej Iwona Pavlović - delikatnie mówiąc - nie była zbyt życzliwa dla "Królowej życia". W ostatnim odcinku programu "Taniec z gwiazdami", w którym występowała Dagmara Kaźmierska, "Czarna Mamba" nie zostawiła na niej suchej nitki. - Ten program mnie drodzy państwo zawsze zaskakuje. W tym programie zdarzają się cuda - wszyscy tancerze po półmetku tańczą lepiej, ale też niektórzy gorzej... to już nawet nie jest chodzenie z gwiazdami, to jest: Witam państwa w programie "Stanie z gwiazdami" - wypaliła Pavlović. Gdy było już wiadomo, że Kaźmierska odchodzi z "Tańca z gwiazdami", jurorka radykalnie zmieniła ton. - Szkoda, że tak się wydarzyło, ale o sprawach zdrowotnych się nie dyskutuje. To nie jest typ kobiety, która by się poddała, więc tam musiało wydarzyć się coś poważnego. Będzie mi bardzo szkoda i żal, że już jej nie zobaczymy w programie, bo ona naprawdę była "wątkiem rozrywkowym" i ludzie ją uwielbiali - stwierdziła "Czarna Mamba" w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Przestaliśmy za tym nadążać. Jakie w takim razie są prawdziwe relacje pomiędzy Dagmarą Kaźmierską a Iwoną Pavlović? Czy wszyscy nas robią w bambuko?!

Iwona Pavlović o ocenianiu Dagmary Kaźmierskiej. "Dla nas to było bardziej żartobliwe"

Wydaje się, że tych relacji po prostu... nie ma. Widzowie myśleli, że jurorka i "Królowa życia" wręcz siebie nie znoszą. Prawda jest jednak inna. Przynajmniej z perspektywy Iwony Pavlović. Na zarzut, że po złości oceniała Dagmarę Kaźmierską, zareagowała zdziwieniem. - Po jakiej złości, drodzy państwo? Ja nie znam tu praktycznie żadnej gwiazdy, więc w ogóle to jest wręcz irracjonalne moim zdaniem myślenie. Jeżeli tak się działo na parkiecie, jak się działo, że akurat była Dagmara, która nie tańczyła, no to po prostu ją źle ocenialiśmy. Dla nas było to bardziej żartobliwe, no ale jeżeli ktoś to odbierał, że są szpilki, niech będą szpilki - przyznała "Czarna Mamba" w rozmowie z portalem Shownews.pl. A może po prostu kto się czubi, ten się lubi?

