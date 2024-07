Tak Katarzyna Niezgoda bawi się z ukochanym nad polskim morzem. Co za kostium

W Juracie uwielbia wypoczywać wiele polskich gwiazd. Tę miejscowość często odwiedza Jan Englert, Beata Ścibakówna, Agnieszka Dygant czy Daria Widawska. Niedawno do tego zacnego grona dołączyła Katarzyna Niezgoda oraz jej ukochany.

Katarzyna Niezgoda szaleje nad polskim morzem

55-latka opublikowała na swoim instagramowym koncie zdjęcie, na którym zaprezentowała, jak spędza urlop. Gwiazda na fotce pozuje w żółtym kostiumie kąpielowym oraz kapeluszu z rondem, który chroni ją przed ostrym słońcem.

"Już dawno doszłam do wniosku, że w życiu trzeba świętować chwile. Nie czekać na szczęście, nie gonić za spełnieniem. Po prostu i zwyczajnie zauważać to, co tu i teraz. Polskie morze, zaskakująco ciepłe w tym sezonie, wielu napotkanych przyjaciół i znajomych oraz cudowny klimat Chałup 6, to powody, dla których co sezon odwiedzam Juratę i jestem szczęśliwa" - napisała w sieci wyraźnie zachwycona Niezgoda.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów kobiety. Większość była zachwycona nie tylko jej sylwetką, ale również dodanym przez nią opisem.

"Właśnie! I tak trzeba żyć. Pięknie Pani wygląda, aż mam ochotę na sorbet cytrynowy przy tych kolorkach"

"Super fotka kochana. Pozdrawiam was serdecznie, myślę, że kiedyś się zobaczymy"

"Cudowne zdjęcie i opis. Żyjmy tu w teraźniejszości" - pisali internauci.

Kim jest Katarzyna Niezgoda?

Katarzyna Niezgoda popularność w show-biznesie zyskała za sprawą związku z prezenterem telewizyjnym Tomaszem Kammelem. Kobieta wydała nawet książkę - "Pięścią w szklany sufit". Z kolei w 2009 roku Niezgoda zajęła 11. miejsce na liście najbardziej wpływowych Polek według rankingu Forbes. Od 2017 roku Niezgoda jest w związku z Pawłem Markiewiczem - aktorem oraz gwiazdą disco polo. W 2020 roku para się zaręczyła, a 15 czerwca 2023 roku stanęli na ślubnym kobiercu.

W końcu! Dopiero po odejściu z TVP Tomasz Kammel przyznał to otwarcie! "Nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem"