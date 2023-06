Ach, co to był za ślub!

Kim jest mąż Katarzyny Niezgody? Paweł Markiewicz to aktor i muzyk

Katarzyna Niezgoda (54 l.) to polska bizneswoman znana szerokiej publiczności, jako była partnerka prezentera TVP Tomasza Kammela. Choć echa ich związku regularnie wracają na łamy prasy, to przedsiębiorczyni już dawno zamknęła ten rozdział swojego życia. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że wczoraj powiedziała "tak" innemu mężczyźnie. Kim jest jej wybranek - Paweł Markiewicz?