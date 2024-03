Roxie Węgiel przesadziła z powiększaniem ust?

Roxie Węgiel dorosła na naszych oczach. I wiele osób wciąż nie może przyzwyczaić się, że słodka 12-latka, którą poznaliśmy w programie "The Voice Kids" jest już dorosłą, pewną siebie i bardzo atrakcyjną, eksponującą swoją sensualność kobietą. W styczniu Roksana Węgiel skończyła 19 lat, jest w poważnym związku z Kevinem Mglejem i planuje już ślub.

Tyle samo zainteresowania co jej związek, budzi wygląd młodziutkiej Roxie Węgiel. Od kilku lat Internauci bacznie przyglądają się jej ustom, które, nie da się ukryć, wyglądają dziś na sporo większe niż na początku kariery dziewczyny. Niejednokrotnie wywołało to falę krytyki wobec gwiazdy. Tak samo jak coraz to odważniejsze stroje nastolatki. ZOBACZ: Roksana Węgiel ma dosyć hejtu! Odważnie odpowiedziała fanom o krytykowaniu jej stroju

Gdy jeszcze jako 17-latkę Roxie Węgiel zapytano o powiększone usta, zapewniała, że to tylko plotki, a efekt większych warg uzyskuje dzięki makijażowi. - No błagam cię. Znajomi mi to podsyłali, oczywiście cisnęliśmy z tego bekę. Nie no, to jest mega śmieszne. Wiecie, konturówka i błyszczyk potrafią zdziałać cuda - skomentowała plotki o powiększeniu ust. - Na razie nie mam w planach, ale obojętne mi to. Nie jestem przeciwniczką. Jeśli ktoś chce sobie coś poprawić i będzie się z tym lepiej czuł, to dlaczego nie? - powiedziała Pomponikowi, pytana o swój stosunek do medycyny estetycznej.

Rok później, zapytana z kolei o podejście do operacji plastycznych, podtrzymała swoją opinię. - Jak masz duży kompleks, to tak. W pewnym wieku zabiegi medycyny estetycznej, jak ktoś coś tam sobie poprawia, to jest to OK. Nie mam z tym problemu. Oczywiście, wszystko z granicami. Ale jeśli ktoś ma kompleks, to niech to sobie zoperuje - powiedziała.

Usta Roxie Węgiel nie do poznania

Oglądając ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" sami przetarliśmy oczy ze zdumienia. Przed występem Roxie Węgiel wyemitowano materiały z sali tanecznej. Wtedy to widzom ukazała się wokalistka z wymalowanymi na ciemniejszy kolor ustami. Makijaż uwydatnił wargi Roxie na tyle, że od ich wielkości trudno było oderwać od nich wzrok. Czy to jedynie zasługa makijażu? Śmiemy wątpić.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda dziś Roxie Węgiel.