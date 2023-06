Roksana Węgiel dla wielu fanów ciągle pozostaje małym dzieckiem. Wszyscy pamiętają, jak wygrała Eurowizję Junior w 2018 roku. Od tamtego czasu wokalistka regularnie dostaje krytyczne komentarze dotyczące jej wyglądu. Nasiliło się to, od kiedy skoczyła 18 lat i zaczęła częściej publikować efekty swoich współprac z czasopismami i markami.

Roksana Węgiel w końcu nie wytrzymała i w rozmowie dla Faktu skomentowała całą sytuację.

- Zaczynałam w wieku 12 lat, teraz mam 18. Na przestrzeni tych wszystkich lat zmieniałam się i to jest naturalne, że każdy człowiek się zmienia, a najbardziej w tym przedziale wiekowym. Ta zmiana zadziała się u mnie naturalnie, więc nigdy nie miałam ciśnienia, żeby wyglądać na starszą. To po prostu tak się zadziało. Wiadomo, że są różne komentarze – przychylne i te mniej przychylne. Żyję w zgodzie sama ze sobą, więc jak komuś się to nie podoba, to trudno - powiedziała Roksana Węgiel dla Faktu.