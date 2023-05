Roznegliżowana Roksana Węgiel budzi niesmak u fanów. "Wygląda jak okładka Playboya"

Roxi spotyka się z autorem tekstów piosenek, który jest od niej starszy aż o 8 lat. Kevin Mglej (26 l.) ma już kilkuletnie dziecko z poprzedniego związku z aktorką Malwiną Dubowską (25 l.). Od tego czasu młoda piosenkarka zerwała z wizerunkiem grzecznej dziewczynki, który możemy kojarzyć z jej występu w Eurowizji Junior. Teraz Roksana Węgiel to prawdziwa piękność, która nie wstydzi się swoich kształtów. Pozując w odważnych stylizacjach, nie wszystkim jednak przypadła do gustu. - To outfit na ustne z angielskiego? - czytamy w prześmiewczym komentarzu odnoszącym się do jej "wpadki" maturalnej ze strojem na egzamin pisemny z języka polskiego.

Inny internautka uważa z kolei, że Roksana Węgiel pozująca w staniku i kusych majtkach, przeczy swoim poglądom na temat wiary. - Przykro mi patrzeć, w jaką stronę idzie działalność Roxie:( tym bardziej że otwarcie mówiła o wierze. A taka „współczesna” wiara oparta na relatywizmie nic dobrego nie wnosi. Jedynie bałagan i chaos i to potem potęguje zagubienie młodych ludzi. Roxie proszę zastanów się, bo masz ogromny talent, który warto właściwie wykorzystać - czytamy.

- Coraz odważniejsze zdjęcia. Widać że 18 lat pykło. Żebyś się tylko nie sprzedała do CKM czy innego szmatławca - napisał inny użytkownik Instagrama. - Roxie, to nie idzie w dobrą stronę - czytamy w innym komentarzu. - Wygląda jak okładka Playboya poświęcona bdsm a nie wakacyjny vibe - zauważył ktoś kolejny. - Oczywiście nie brakowało także pochlebnych recenzji na temat nowego image' u piosenkarki.

Roksana Węgiel szczerze o chłopaku. Nie przeszkadza jej różnica wieku!