Bogna Sworowska wyznaje: Seks odmładza! Mówi też o ważnych badaniach i menopauzie!

Bogna Sworowska wręcz rozkwita. Doskonale dzieje się w jej życiu zawodowym oraz prywatnym. Gwiazda modelingu znów ma pełne ręce roboty. Dwa lata temu została tzw. srebrną modelką. Świat mody coraz częściej upomina się o kobiety, które przed laty zdobiły okładki czasopism i magazynów oraz błyszczały na wybiegach. Modelka i bizneswoman swoją popularność wykorzystuje również do tego, by wspierać inne kobiety. Nie bez powodu była jedną z prelegentek, podczas Kongresu Zdrowia Kobiet.

Bogna Sworowska zachęca do profilaktycznych badań

Sekret jej zewnętrznego piękna i witalności tkwi w odpowiedniej suplementacji, ale także regularnemu kontrolowaniu zdrowia. - Badam się regularnie, bo to jest najważniejsze, żebym miała siłę i energię. Szczególnie zwracam uwagę na hormony, które na pewno mną rządzą. One nie zmieniają się, co trzy czy cztery lata, ale znacznie częściej. Trzeba się też mądrze suplementować i kontrolować, jakich witamin zaczyna nam brakować w organizmie. Dbam również o to, by otaczać się mądrymi i pozytywnymi ludźmi – mówi „Super Expressowi” Bogna i zwraca uwagę to, że w okresie około menopauzy wiele pań zupełnie niepotrzebnie rezygnuje ze współżycia. - Częścią okresu okołomenopauzy i samej menopauzy jest totalny spadek libido. To wpływa na odczucia seksualne kobiet i brak satysfakcji. Zresztą w polskiej kulturze rzadko się mówiło o satysfakcji seksualnej kobiet. Zawsze mówiło się o preparatach dla mężczyzn, a przyjemność kobiet była pomijana, dla nas tego wszystkiego jest jakby mniej. Kobiety miały spełniać życzenia i marzenia mężów. Teraz jednak przyszedł czas, że upominamy się o swoje i staramy się być atrakcyjne także dla siebie oraz nie rezygnować również z własnej przyjemności seksualnej. Warto skorzystać z porad dobrego seksuologa czy ginekologa, którzy poradzą, co zrobić, kiedy seksu się nie chce po menopauzie, co może też wpłynąć na naszą urodę, na nasze piękno, bo uważam, że ta część życia człowieka jest niezwykle ważna – podkreśla Sworowska. - Seks pobudza nas także do innych aktywności, do ogólnego zadowolenia i sprawia, że nie gaśnie nam błysk w oku. Podczas seksu w organizmie człowieka wytwarza się mnóstwo pozytywnych rzeczy, o których się głośno nie mówi, a myśleć musimy o wszystkim – dodaje modelka.

Serce pięknej modelki jest zajęte. Jest w satysfakcjonującym związku

Bogna Sworowska przyznaje, że obecnie jest w związku, który także pozwala jej rozkwitać. - Jestem teraz w bardzo satysfakcjonującym związku pod każdym względem. Nie wyobrażam sobie tkwić w relacji, w której czułabym się niekomfortowo – zdradza nam modelka i cieszy się, że wciąż ma świetny seks. - Seks dla mnie zawsze był i będzie najważniejszy. Po pierwsze daje nam poczucie spełnienia, a także utwierdza w kobiecości i atrakcyjności. Po drugie jest wspaniałym elementem odmładzającym – wyznaje gwiazda, która o sprawach intymnych otwarcie rozmawia z przyjaciółkami. – Rozmawiam ze swoimi koleżankami o seksie i wszelkich sprawach z nim związanych. W moim środowisku to normalne, ale wiem, że kobiety w mniejszych miastach są mniej odważne i niestety mniej wyedukowane, a przecież mówimy o rzeczach, które dotyczą każdego z nas – podsumowuje Sworowska.

